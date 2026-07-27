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Politica· 2 min citire

Nazare propune un credit-punte de la EximBank pentru ROMATSA, după blocarea conturilor în dosarul Pfizer

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 16:15
Actualizat27 iul. 2026, 16:17

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a propus acordarea unui credit-punte de la EximBank pentru finanțarea ROMATSA, ale cărei conturi au fost blocate în cadrul executării silite declanșate de Pfizer împotriva statului român.

Nazare: Propunere de credit-punte de la EximBank pentru ROMATSA

„Într-un pachet de 11 măsuri depus astăzi există și o soluție în privința ROMATSA. Am venit cu o propunere de credit-punte de la EximBank, prin care să acoperim nivelul de finanțare de care are nevoie”, a declarat Alexandru Nazare, după Comisia de Buget din Senat.

Potrivit acestuia, fondurile ar urma să asigure funcționarea instituției până la soluționarea litigiului privind vaccinurile anti-COVID-19 cumpărate de la Pfizer.

„Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer. Acest lucru se poate face în două moduri: prin credit-punte sau prin FRB. Le-am propus pe amândouă”, a afirmat ministrul demis.

Nazare a susținut că mecanismul ar putea deveni permanent, pentru situațiile în care apar litigii similare. El a argumentat că varianta creditului-punte este preferabilă deoarece nu s-ar reflecta în deficitul cash.

„În condițiile în care apelăm la un credit-punte, acesta nu se reflectă în deficitul cash și de aceea insistăm asupra acestei soluții”, a explicat Alexandru Nazare.

Conturile ROMATSA, blocate din 1 iulie

Conturile ROMATSA au fost blocate la 111 iulie, în urma unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer România împotriva statului român.

Anterior, pe 303030 iunie, ROMATSA fusese notificată de Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, privind instituirea unei popriri asigurătorii executorii.

Suma solicitată prin executare se ridică la 3,42 miliarde de lei, reprezentând debit principal și dobânzi. La aceasta se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Litigiul are la bază o decizie pronunțată la începutul lunii aprilie de o instanță din Belgia, care a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produsă de Pfizer, în valoare totală de 1,91,91,9 miliarde de euro. În cazul României, suma de plată este estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

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