Nazare propune un credit-punte de la EximBank pentru ROMATSA, după blocarea conturilor în dosarul Pfizer

Publicat 27 iul. 2026, 16:15 Actualizat 27 iul. 2026, 16:17

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a propus acordarea unui credit-punte de la EximBank pentru finanțarea ROMATSA, ale cărei conturi au fost blocate în cadrul executării silite declanșate de Pfizer împotriva statului român.

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