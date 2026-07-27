Dragoș Pîslaru își face campanie în Belgia și taie salariile românilor

Publicat 27 iul. 2026, 12:36 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce țara e paralizată de greve din cauza legii salarizării, Dragoș Pîslaru își face campanie în străinătate. Ministrul interimar al Muncii a făcut o vizită la spitalul din Bruxelles unde sunt internați patru cetățeni români cu arsuri severe.

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