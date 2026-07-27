Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Dragoș Pîslaru își face campanie în Belgia și taie salariile românilor
Dragoș Pîslaru la Bruxelles
Publicat27 iul. 2026, 12:36
SursăRealitatea PLUS
În timp ce țara e paralizată de greve din cauza legii salarizării, Dragoș Pîslaru își face campanie în străinătate. Ministrul interimar al Muncii a făcut o vizită la spitalul din Bruxelles unde sunt internați patru cetățeni români cu arsuri severe.
Citește și
- 12:11Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan
- 11:06UMPMV: România trebuie să continue să apere ferm spațiul aerian național
- 11:02Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”
- 10:15Parlamentarii revin de urgență din vacanță. Legile din PNRR și negocierile pentru noul Guvern, pe agenda sesiunii extraordinare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News