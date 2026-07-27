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Politica· 1 min citire

Dragoș Pîslaru își face campanie în Belgia și taie salariile românilor

Dragoș Pîslaru la Bruxelles

Dragoș Pîslaru la Bruxelles

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 12:36
SursăRealitatea PLUS

În timp ce țara e paralizată de greve din cauza legii salarizării, Dragoș Pîslaru își face campanie în străinătate. Ministrul interimar al Muncii a făcut o vizită la spitalul din Bruxelles unde sunt internați patru cetățeni români cu arsuri severe.

Pîslaru își face campanie în străinătate

Este vorba despre doi militari și doi civili, unul dintre ei fiind rănit în incendiul izbucnit recent la Turnul Oxy din capitala Belgiei.

Vizita sa are loc într-un moment în care Executivul este criticat pentru tensiunile din sistemul public și nemulțumirile tot mai mari legate de reformele anunțate.

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