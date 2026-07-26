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Politica· 1 min citire
Miruță, la plajă în timp ce NATO este în alertă. Românii sunt speriați de un posibil război, ministrul Apărării stă în vacanță
Radu Miruță la plajă
Publicat26 iul. 2026, 23:40
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, transmite mesaje pe Facebook despre cele trei drone care au fost doborâte în România, asta pentru că toate aceste incidente extrem de grave l-au prins în concediu, în Turcia. În timp ce avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit pentru neutralizarea aparatelor de zbor care au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării, Miruță nu și-a întrerupt vacanța și nu a revenit în România.
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