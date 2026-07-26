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Politica· 2 min citire

Rogobete, mesaj dur pentru Bolojan: „Atunci când ajungem să privim un medic doar ca pe un cost înseamnă că am uitat de ce am intrat în politică”

Bolojan și Rogobete

Bolojan și Rogobete

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 16:54
Actualizat26 iul. 2026, 16:56

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile de reducere a finanțării din sistemul sanitar, pe care le consideră incompatibile cu o reformă autentică.

„Există un lucru fără de care politica își pierde sensul: empatia!”, a transmis Rogobete într-un mesaj public adresat celor care susțin tăierea fondurilor pentru Sănătate, „în mod special” premierului Ilie Bolojan.

Fostul ministru susține că deciziile privind spitalele și personalul medical nu ar trebui luate exclusiv prin prisma calculelor bugetare. „Dincolo de fiecare cifră, există o viață. Dincolo de fiecare gardă, există o familie. Dincolo de fiecare halat alb, există un om.”, a afirmat acesta.

Rogobete: „Sănătatea nu este doar o profesie. Este unul dintre pilonii fără de care România nu poate exista”

Rogobete avertizează că tratarea medicilor, asistentelor și a personalului auxiliar drept simple costuri poate slăbi sistemul medical.

„În ziua în care ajungem să privim un medic doar ca pe un cost, o asistentă doar ca pe o cheltuială, o gardă doar ca pe o cifră într-un Excel și un spital doar ca pe o linie din buget, înseamnă că am uitat de ce am intrat în politică.”, a mai spus el.

În opinia sa, disciplina bugetară și eficiența administrativă sunt necesare, însă nu trebuie să afecteze funcționarea sistemului de sănătate sau demnitatea angajaților din domeniu.

„Politica trebuie să fie despre oameni înainte de a fi despre cifre. Economia este importantă, disciplina bugetară este necesară, dar niciodată cu prețul slăbirii sistemului de sănătate și al pierderii demnității celor care îl țin în viață”, a transmis Alexandru Rogobete.

Fostul ministru a încheiat mesajul cu un apel la solidaritate și încredere: „Empatia nu este o slăbiciune. Este cea mai mare dovadă de leadership. Nu sunteți singuri. Încrederea ne face bine. O să fie bine.”

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