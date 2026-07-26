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Politica· 2 min citire
Rogobete, mesaj dur pentru Bolojan: „Atunci când ajungem să privim un medic doar ca pe un cost înseamnă că am uitat de ce am intrat în politică”
Bolojan și Rogobete
Publicat26 iul. 2026, 16:54
Actualizat26 iul. 2026, 16:56
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile de reducere a finanțării din sistemul sanitar, pe care le consideră incompatibile cu o reformă autentică.
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