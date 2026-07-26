Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, reacție după a treia dronă căzută în România în trei zile: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj după al treilea incident cu o dronă căzută în România în trei zile consecutive. Oficialul a mulțumit militarilor români și aliați și a condamnat încălcarea spațiului aerian.
Citește și
- 11:37Cod galben de ploi torențiale și vijelii în jumătatea de vest a țării. Rafalele pot depăși 80 km/h
- 11:14Radu Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”
- 09:50Diaconescu avertizează că Rusia testează capacitatea de răspuns a Armatei Române: „Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic”
- 07:17Rogobete îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News