Rogobete îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:17

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a atacat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan din cauza blocării și limitării angajărilor din sistemul sanitar. Deputatul PSD spune că România a investit peste 12 miliarde de lei în spitale și infrastructură medicală, însă noile unități nu pot funcționa fără suficienți medici, asistente și alți angajați.

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