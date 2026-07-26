Rogobete îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a atacat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan din cauza blocării și limitării angajărilor din sistemul sanitar. Deputatul PSD spune că România a investit peste 12 miliarde de lei în spitale și infrastructură medicală, însă noile unități nu pot funcționa fără suficienți medici, asistente și alți angajați.
Rogobete susține că țara noastră a așteptat 36 de ani pentru construirea primelor spitale noi, iar investițiile făcute în ultimii ani riscă să nu își atingă scopul dacă nu există personal care să lucreze în ele.
„Am construit degeaba toate aceste spitale și s-au investit degeaba peste 12 miliarde de lei în ultimii patru ani în infrastructura spitalicească dacă nu angajăm personal suficient”, a transmis sâmbătă Alexandru Rogobete.
Rogobete contestă cifrele prezentate de Ilie Bolojan
Deputatul PSD nu este de acord cu cifra de 26.000 de angajați prezentată de Ilie Bolojan în discuțiile despre necesarul de personal din sistemul medical. Fostul ministru spune că situația nu poate fi analizată doar prin calcule făcute pentru reducerea deficitului bugetar. În opinia sa, fiecare spital are nevoi diferite, iar numărul de angajați trebuie stabilit în funcție de pacienți, secții și volumul de muncă.
„Nu putem privi nevoia de resursă umană din sănătate într-un singur tabel care are un singur obiectiv, și anume de a reduce deficitul. Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”, i-a transmis Rogobete premierului interimar.
Rogobete îi cere premierului să plece
Alexandru Rogobete consideră că limitarea angajărilor slăbește sistemul sanitar și pune în pericol funcționarea spitalelor. El i-a cerut direct lui Ilie Bolojan să plece de la conducerea Guvernului.
„Spitalele astea noi au nevoie să fie însuflețite. Ca să poată fi însuflețite, vă rog, eliberați România și plecați acasă”, a transmis Rogobete.
Fostul ministru susține că reducerea deficitului a devenit mai importantă pentru Guvern decât problemele reale din sănătate.
„Pentru gloria dumneavoastră de a vă lăuda că a scăzut deficitul, ați slăbit unul dintre cele mai importante sisteme – sistemul de sănătate”, a mai afirmat fostul ministru.
Lipsa personalului afectează direct pacienții
Rogobete spune că lipsa medicilor și a asistentelor duce la liste de așteptare tot mai lungi și la întârzieri în tratarea pacienților. El susține că situația este cu atât mai gravă în cazul copiilor care au nevoie de intervenții sau tratamente urgente. Potrivit deputatului PSD, România a ajuns într-un punct în care „copiii mor pe listele de așteptare”, iar această problemă nu poate fi rezolvată doar prin investiții în clădiri și aparatură. Alexandru Rogobete a fost ministru al Sănătății în Guvernul condus de Ilie Bolojan până în aprilie 2026. El și-a dat demisia alături de ceilalți miniștri social-democrați, după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru premier.