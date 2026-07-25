Binomul Coldea-Kovesi, istoria celui mai controversat tandem. Cum au controlat puterea în stat mai bine de un deceniu

În plin scandal la vârful statului, în timp ce Bolojan și apropiații lui atacă oamenii din justiție, apare tot mai des scenariul revenirii la butoane a binomului Coldea-Kovesi! Vorbim despre personajele acuzate că au condus România din umbră ani buni. Kovesi apare din nou în centrul atenției odată cu perchezițiile făcute de Parchetul European la Consiliul Județean Ilfov, chiar în timp ce șeful instituției, Hubert Thuma, îl contestă pe Ilie Bolojan la conducerea PNL. De cealaltă parte, Coldea a fost surprins tot mai des făcând vizite la Nisa.
Florian Coldea a fost filmat de jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, în aeroport, în timp ce se întorcea din Nisa. De altfel, fostul șef SRI face vizite foarte dese pe riviera franceză, având legături strânse în zonă.
Fostul șef din Servicii pare că a uitat complet de toate problemele din justiție și se plimbă nestingherit în străinătate. Anchetarea lui Coldea a plecat de la denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg, care susține că rețeaua fostului adjunct SRI i-a cerut nu mai puțin de 600.000 de euro pentru așa-numita „optimizare” a dosarului penal în care era implicat.
Coldea, acuzat de grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani
Procurorii îi acuză pe Coldea și pe generalul Dumbravă, decedat între timp, de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. Totul vine însoțit de probe, printre care se numără stenograme, declarații ale unor denunțători și transferuri bancare suspecte. În dosar apare și numele Laurei Codruța Kovesi.
Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA în iulie 2025. Pe 9 decembrie 2025, s-a decis menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor lui Coldea şi ale celorlalți trei inculpați din dosar, în vederea confiscării banilor obținuți din săvârșirea infracțiunilor. Suma totală se ridică la aproape 2 milioane de euro.
Magistrații au decis amânarea dosarului său până la finalul lunii septembrie. Asta în condițiile în care Coldea a lipsit până acum de la mai multe termene în instanță.
Coldea nu are nicio măsură restrictivă
Procesul se va relua la toamnă, iar până atunci Coldea, Dan Tocaci și Doru Trăilă, ceilalți doi inculpați din dosar, nu au nicio măsură restrictivă. Dosarul care-i face zile negre generalului a fost prezentat în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Cea care l-a confruntat, de altfel, pe Coldea, în aeroport în timp ce se întorcea de la petrecerea din Dubai.
Între timp, și Laura Codruța Kovesi a revenit în prim plan, în plină criză guvernamentală la vârful statului. Aflată acum la conducerea Parlamentului European, Kovesi a pus tunurile pe Consiliul Județean Ilfov.
Kovesi a pus tunurile pe CJ Ilfov, condus de Thuma
Condus de Hubert Thuma, este unul dintre cei mai vocali liberali, care a continuat să-i țină piept premierului interimar de când a trecut moțiunea de cenzură. Președintele Consiliului Județean Ilfov l-a atacat dur pe Bolojan și în cadrul ultimei ședințe a partidului și i-a cerut să organizeze alegeri interne. Totul după ce șase filiale conduse de contestatarii lui Ilie Bolojan au fost dizolvate.
Totuși, momentul în care vine această acțiune în forță a procurorilor europeni ridică numeroase semne de întrebare, în condițiile în care mandatul Laurei Codruța Kovesi, se apropie de final în toamna acestui an.
Mișcarea lui Kovesi din scaunul de procuror șef european vine după ce, luna trecută, a înregistrat un eșec major. Șefa Parchetului European a fost criticată dur de către ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, care a declarat că aceasta a fost o alegere foarte greșită pentru a conduce instituția europeană. „A repetat toate greșelile pe care le-a făcut în România nu doar în Grecia, ci și în toate celelalte țări din Europa cu probleme similare”, a spus el.
Criticile vin în urma scandalului OPEKEPE, privind deturnarea a sute de milioane de euro din fondurile agricole ale UE în Grecia. Ministrul Sănătății elen a declarat însă că modul în care Laura Codruța Kovesi a condus investigația, a provocat tulburări politice fără a utiliza în prealabil dovezi esențiale.
Timp de mai bine de un deceniu, puterea binomului Coldea-Kovesi a fost cunoscută de toti oamenii aflați la vârful țării. De-a lungul timpului, Coldea alături de Laura Codruța Kovesi, pe atunci șefă DNA, a fost acuzat de fabricarea a mai multe dosare penale pentru care făceau jocurile politice.
Mai multe acuzații au venit de la politicieni aflați de-a lungul timpului la vârful puterii, că el ar fi construit un stat paralel. Din acest grup secret făceau parte politicieni influenți, oameni de afaceri, care au stat la aceași masă cu Florian Coldea și prietenii lui.
Băsescu, artizanul binomului Coldea-Kovesi
Președintele Traian Băsescu a fost cel care l-a pus peste noapte la șefia SRI, după episodul jurnaliștilor români răpiți în Irak.
De celalată parte, și Kovesi își consolida puterea în stat, din poziția de șefă DNA, tot la dorința lui Traian Băsescu.
Însă cel care a dat naștere binomului Coldea-Kovesi și-a regretat mai târziu decizia.
Ruptura s-a adâncit după arestarea fratelui său, Mircea Băsescu, condamnat ulterior pentru trafic de influență.
Traian Băsescu a susținut că dosarul a fost folosit pentru a pune presiune asupra sa și a vorbit despre ceea ce el a numit abuzurile fostului binom SRI–DNA.
Coldea face consultanță în zona imobiliară
După plecarea din 2017 de la vârful SRI după un scandal uriaș la nivel național, Coldea s-a îndreptat către mediul privat, unde face consultanță în zona imobiliară, dar și securitate. De altfel, ancheta lui e legat de activitata lui din zona consultanței. În 2024, fostul adjunct al serviciilor a transmis printr-un comunicat de presă legat de dosarul de corupție deschis de DNA, că este nevinovat.
În 2018, la un an de la suspendarea din funcție a lui Coldea, Laura Codruța Kovesi a plecat de la conducerea DNA și a fost confirmată oficial la conducerea Parchetului European de către Parlamentul European și Consiliul UE în octombrie 2019. Mandatul acesteia se apropie de final în toamna acestui an.