Binomul Coldea-Kovesi, istoria celui mai controversat tandem. Cum au controlat puterea în stat mai bine de un deceniu

Publicat 25 iul. 2026, 23:10 Sursă Realitatea PLUS

În plin scandal la vârful statului, în timp ce Bolojan și apropiații lui atacă oamenii din justiție, apare tot mai des scenariul revenirii la butoane a binomului Coldea-Kovesi! Vorbim despre personajele acuzate că au condus România din umbră ani buni. Kovesi apare din nou în centrul atenției odată cu perchezițiile făcute de Parchetul European la Consiliul Județean Ilfov, chiar în timp ce șeful instituției, Hubert Thuma, îl contestă pe Ilie Bolojan la conducerea PNL. De cealaltă parte, Coldea a fost surprins tot mai des făcând vizite la Nisa.

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