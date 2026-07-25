Cosmin Hristu (deputat AUR): „Diana Buzoianu pare să fi adus un exces de zel exact în cel mai nepotrivit moment pentru turismul de pe litoral”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:11

Deputatul AUR Cosmin Hristu o acuză pe ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, de abuz de putere, după ce operatorii de pe litoral au primit notificări de demolare în plin sezon estival. Parlamentarul atrage atenția că aceste decizii, care trebuiau rezolvate cu mult înainte de startul verii, riscă să paralizeze afaceri ce susțin sute de locuri de muncă și să îngroape turismul românesc deja măcinat de haos administrativ.

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