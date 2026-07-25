Cosmin Hristu (deputat AUR): „Diana Buzoianu pare să fi adus un exces de zel exact în cel mai nepotrivit moment pentru turismul de pe litoral”

Deputatul AUR Cosmin Hristu o acuză pe ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, de abuz de putere, după ce operatorii de pe litoral au primit notificări de demolare în plin sezon estival. Parlamentarul atrage atenția că aceste decizii, care trebuiau rezolvate cu mult înainte de startul verii, riscă să paralizeze afaceri ce susțin sute de locuri de muncă și să îngroape turismul românesc deja măcinat de haos administrativ.
„Asistăm în ultima perioadă la un conflict care riscă să afecteze grav turismul românesc, într-un moment în care litoralul are nevoie de stabilitate, predictibilitate și sprijin din partea autorităților, nu de scandaluri administrative și decizii luate peste noapte.
În ultimele zile, antreprenorii de pe litoral au primit notificări de demolare pentru suprafețe considerate neconforme. Nu contest că pot exista neclarități administrative. Dar să vii cu astfel de măsuri în mijlocul sezonului este, cel puțin, o demonstrație de lipsă de realism.
Din păcate, poziția de ministru interimar a doamnei Diana Buzoianu pare să fi adus un exces de zel exact în cel mai nepotrivit moment pentru turismul de pe litoral. Dacă existau probleme administrative sau de reglementare, acestea trebuiau clarificate și rezolvate înainte de începerea sezonului, nu când mii de turiști se află deja pe litoral, iar antreprenorii au făcut investiții, au angajat personal și și-au asumat obligații contractuale.
Vorbim despre operatori economici care își desfășoară activitatea pe aceleași amplasamente de ani de zile, montează și demontează construcțiile la începutul și la sfârșitul fiecărui sezon și pot demonstra acest lucru. Sunt afaceri care susțin sute de locuri de muncă. Un singur operator are aproximativ 200 de angajați, iar în spatele fiecărui loc de muncă există o familie care depinde de stabilitatea acestor activități.
Tocmai de aceea am considerat oportun să intermediez o discuție între directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și reprezentanții cluburilor din Mamaia, cu un singur obiectiv: găsirea unei soluții care să împiedice blocarea activității acestor operatori economici în plin sezon estival.
Totodată, am purtat discuții și cu primarul Constanței. Apele Române invocă lipsa noului PUZ al plajelor. Primăria susține că Apele Române încasează veniturile din exploatarea plajelor, în timp ce administrația locală este cea care trebuie să găsească milioane de lei pentru salubrizarea stațiunii și să asigure utilități operatorilor de plajă. Un dialog al surzilor, în care singurii care pierd sunt antreprenorii, angajații lor și turiștii.
Ca deputat de Constanța, nu pot privi pasiv acest haos administrativ. Pentru județul nostru, turismul este unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei și este deja suficient de vulnerabil. Litoralul nostru este bombardat aproape zilnic cu știri despre bacterii, meduze și alte probleme. Dacă peste toate acestea adăugăm și amenințările cu demolări în plin sezon, avem rețeta perfectă pentru a-i convinge pe turiști să aleagă alte destinații.
Mamaia are tot mai puține atracții care îi aduc turiști și creează locuri de muncă. În loc să le protejăm și să găsim soluții împreună cu cei care investesc aici, le punem noi piedici. Să nu uităm că tot operatorii de pe plajă au fost cei care au încercat să facă funcționale suprafețe rezultate în urma lărgirii plajelor, deși în multe zone acestea au fost acoperite cu scoici, nu cu nisip, iar condițiile pentru desfășurarea activității au fost departe de ceea ce își doreau turiștii. Cu toate acestea, au continuat să investească și să își respecte obligațiile, în condițiile în care au ajuns să plătească chirii de până la patru ori mai mari decât cele din contractele anterioare. Iar acum, în loc să fie sprijiniți, sunt puși în fața notificărilor de demolare. Întrebarea este simplă: de ce?
Cred într-o administrație care aplică legea cu fermitate, dar și cu responsabilitate. O administrație corectă care rezolvă problemele și care nu transformă acțiunile din plin sezon într-un exercițiu de imagine”, a declarat Cosmin Hristu, deputat AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026