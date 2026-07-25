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Politica· 2 min citire
Parlamentarii, chemați din vacanță pentru proiectele din PNRR. Măsurile propuse de PSD pentru rezolvarea crizei, în Parlament
Publicat25 iul. 2026, 10:39
Actualizat25 iul. 2026, 10:42
SursăRealitatea PLUS
Peste două zile, parlamentarii sunt chemați de urgență din vacanță pentru a vota legi importante ca să nu pierdem miliardele din PNRR! Și măsurile propuse de PSD ajung la dezbatere în Parlament.
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