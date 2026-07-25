Parlamentarii, chemați din vacanță pentru proiectele din PNRR. Măsurile propuse de PSD pentru rezolvarea crizei, în Parlament

Publicat 25 iul. 2026, 10:39 Actualizat 25 iul. 2026, 10:42 Sursă Realitatea PLUS

Peste două zile, parlamentarii sunt chemați de urgență din vacanță pentru a vota legi importante ca să nu pierdem miliardele din PNRR! Și măsurile propuse de PSD ajung la dezbatere în Parlament.

Distribuie articolul