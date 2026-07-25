Pensionarii își așteaptă banii de un an și jumătate, iar angajații pierd lunar sute de lei. Dezastrul lăsat de Bolojan în buzunarele românilor

Publicat 25 iul. 2026, 09:55 Sursă Realitatea PLUS

Bolojan a lăsat în urmă un dezastru în veniturile românilor, acuză pensionarii! Mii de seniori îți așteaptă drepturile de un an și jumătate, iar sumele încă nu au ajuns. Este vorba despre cei care au depus documentele pentru mica recalculare, iar experții spun că pierderile pentru acordul global spre exemplu pot ajunge până la 18%, conform Realitatea PLUS.

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