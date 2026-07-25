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Politica· 1 min citire

Pensionarii își așteaptă banii de un an și jumătate, iar angajații pierd lunar sute de lei. Dezastrul lăsat de Bolojan în buzunarele românilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 09:55
SursăRealitatea PLUS

Bolojan a lăsat în urmă un dezastru în veniturile românilor, acuză pensionarii! Mii de seniori îți așteaptă drepturile de un an și jumătate, iar sumele încă nu au ajuns. Este vorba despre cei care au depus documentele pentru mica recalculare, iar experții spun că pierderile pentru acordul global spre exemplu pot ajunge până la 18%, conform Realitatea PLUS.

În același timp, lipsa indexării pensiilor reduce și mai mult puterea de cumpărare a seniorilor, într-o perioadă în care România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Scumpirile afectează însă toate categoriile de venituri, în condițiile în care și salariul mediu a scăzut.

Salariul mediu a scăzut cu 160 de lei

Salariul mediu a ajuns la puțin peste 5.600 de lei, după o scădere de 2,7%. Asta înseamnă că angajații pierd, în medie, aproximativ 160 de lei în fiecare lună, în timp ce costurile pentru alimente, facturi și servicii continuă să crească.

Nici majorarea salariului minim nu a acoperit pierderea puterii de cumpărare. Pentru cei aproximativ 1,8 milioane de români plătiți cu salariul minim, creșterea netă a fost de doar 125 de lei, în timp ce valoarea coșului minim de consum depășește 5.000 de lei pe lună.

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