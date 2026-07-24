Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva?
Uneori, o simplă conversație poate avea un efect terapeutic surprinzător. În ediția de astăzi, Nicole Păcuraru, explică de ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva și cum comunicarea poate contribui la echilibrul emoțional și sănătatea psihică.
Citește și
- 10:34Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
- 08:59Leziunea coloanei care poate reduce înălțimea vertebrei
- 22:03Rogobete îl pune la zid pe Bolojan după declarațiile la adresa sistemului sanitar: „ Asta nu este reformă, este crimă!”
- 19:41Ilie Bolojan explică de ce Guvernul nu deblochează mii de posturi în Sănătate: „Sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News