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Sanatate· 1 min citire

Leziunea coloanei care poate reduce înălțimea vertebrei

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 08:59

Durerea de spate apărută brusc după o cădere sau chiar după un efort minor poate avea o cauză osoasă, mai ales la persoanele cu osteoporoză. Uneori, modificarea nu este evidentă imediat, dar durerea persistă.

Fractura vertebrală apare atunci când o vertebră se fisurează sau se tasează, cel mai frecvent prin compresie. La vârstnici, poate apărea după traumatisme minime, pe fondul fragilității osoase, iar în unele cazuri poate duce la scădere în înălțime, curbare a coloanei și durere cronică. La pacienții oncologici, o fractură vertebrală poate avea și alte cauze și trebuie evaluată atent.

Tratamentul depinde de severitate, stabilitatea coloanei, intensitatea durerii și cauza fracturii. Poate include repaus limitat, controlul durerii, orteză, recuperare și tratamentul osteoporozei, iar în cazuri selectate proceduri minim invazive sau chirurgie. O fractură vertebrală nu trebuie privită doar ca un episod dureros, ci și ca un semnal pentru evaluarea sănătății osoase și prevenirea altor fracturi.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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