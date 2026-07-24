Leziunea coloanei care poate reduce înălțimea vertebrei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 08:59

Durerea de spate apărută brusc după o cădere sau chiar după un efort minor poate avea o cauză osoasă, mai ales la persoanele cu osteoporoză. Uneori, modificarea nu este evidentă imediat, dar durerea persistă.

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