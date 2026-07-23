Cum alegi cel mai bun SPF. Ce înseamnă, de fapt, numărul de pe crema de protecție solară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:44

Odată cu venirea verii și creșterea timpului petrecut în aer liber, protecția solară devine un pas esențial în îngrijirea pielii. Deși majoritatea oamenilor aleg o cremă cu SPF înainte de a merge la plajă sau de a ieși la soare, puțini cunosc semnificația reală a factorului de protecție înscris pe ambalaj. Înțelegerea modului în care funcționează SPF-ul și utilizarea corectă a produselor cu protecție solară sunt esențiale pentru prevenirea arsurilor, îmbătrânirii premature a pielii și reducerea riscului de afecțiuni provocate de expunerea la radiațiile ultraviolete.

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