Cum alegi cel mai bun SPF. Ce înseamnă, de fapt, numărul de pe crema de protecție solară

Odată cu venirea verii și creșterea timpului petrecut în aer liber, protecția solară devine un pas esențial în îngrijirea pielii. Deși majoritatea oamenilor aleg o cremă cu SPF înainte de a merge la plajă sau de a ieși la soare, puțini cunosc semnificația reală a factorului de protecție înscris pe ambalaj. Înțelegerea modului în care funcționează SPF-ul și utilizarea corectă a produselor cu protecție solară sunt esențiale pentru prevenirea arsurilor, îmbătrânirii premature a pielii și reducerea riscului de afecțiuni provocate de expunerea la radiațiile ultraviolete.
Ce reprezintă SPF-ul de pe crema de protecție solară
SPF este prescurtarea de la Sun Protection Factor (factor de protecție solară) și indică nivelul de protecție pe care un produs îl oferă împotriva razelor UVB, cele responsabile în principal de apariția arsurilor solare.
Cu cât numărul este mai mare, cu atât produsul filtrează un procent mai ridicat din radiațiile UVB. Totuși, diferențele dintre valorile SPF nu sunt atât de mari pe cât ar putea părea la prima vedere.
Ce înseamnă SPF 15, SPF 30 și SPF 50
Specialiștii explică faptul că:
SPF 15 filtrează aproximativ 93% din razele UVB;
SPF 30 filtrează aproximativ 97%;
SPF 50 oferă o protecție de aproximativ 98%;
SPF 100 poate ajunge la aproximativ 99%.
Niciun produs nu oferă protecție de 100% împotriva radiațiilor ultraviolete, motiv pentru care este importantă reaplicarea cremei și evitarea expunerii prelungite la soare.
Cum alegi factorul de protecție potrivit
Alegerea SPF-ului depinde de mai mulți factori:
tipul de piele;
timpul petrecut în aer liber;
intensitatea radiațiilor UV;
activitățile desfășurate.
Persoanele cu pielea foarte deschisă la culoare, care se ard ușor, ar trebui să aleagă un produs cu SPF 50 sau chiar mai mare. Pentru utilizarea zilnică în oraș, dermatologii recomandă, în general, un produs cu SPF 30, iar pentru plajă, drumeții sau alte activități desfășurate în soare puternic este indicat SPF 50.
Protecția nu depinde doar de numărul de pe ambalaj
Un SPF ridicat nu este suficient dacă produsul nu este aplicat corect.
Specialiștii recomandă aplicarea cremei cu aproximativ 20-30 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicarea la fiecare două ore sau imediat după baie, transpirație abundentă ori ștergerea cu prosopul.
De asemenea, crema trebuie întinsă uniform pe toate zonele expuse, inclusiv pe urechi, ceafă, linia părului și partea superioară a picioarelor, zone care sunt adesea omise.
Protejează-te și de razele UVA
Atunci când alegi un produs de protecție solară, nu este suficient să urmărești doar valoarea SPF.
Dermatologii recomandă produse cu spectru larg (broad spectrum), care protejează atât împotriva razelor UVB, cât și a razelor UVA. Acestea din urmă pătrund mai adânc în piele și contribuie la îmbătrânirea prematură, apariția petelor pigmentare și pot favoriza dezvoltarea unor afecțiuni ale pielii.
Greșeli frecvente în folosirea cremei cu SPF
Printre cele mai întâlnite greșeli se numără:
aplicarea unei cantități prea mici de produs;
folosirea cremei doar la plajă, nu și în oraș;
omiterea reaplicării după câteva ore;
folosirea unui produs expirat;
convingerea că un SPF foarte mare permite statul mai mult timp la soare.
Specialiștii subliniază că nici cea mai eficientă cremă nu înlocuiește celelalte măsuri de protecție, precum purtarea unei pălării, a ochelarilor de soare și evitarea expunerii în intervalul orar în care radiațiile sunt cele mai intense, potrivit sursei.