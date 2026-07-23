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Justitie· 1 min citire
Descinderi în forță la Botoșani: polițiștii au reținut un bărbat care a sustras un kilogram de aur - VIDEO
Descindere a mascaților
Publicat23 iul. 2026, 08:33
Actualizat23 iul. 2026, 10:11
Descinderi în forță la Botoșani ale mascaților de la Serviciului de Investigații Criminale, în căutarea unui bărbat care ar fi sustras un kilogram de aur.
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