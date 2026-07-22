Bărbat din Cluj, arestat preventiv după acuzații grave. Ar fi publicat imagini intime cu fosta parteneră și și-ar fi agresat familia

Un tânăr de 27 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violarea vieții private, șantaj, influențarea declarațiilor și violență în familie.
Arest preventiv pentru un tânăr acuzat de mai multe infracțiuni
Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii au prezentat în fața instanței un dosar care cuprinde mai multe acuzații grave.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, acesta este cercetat pentru violarea vieții private, șantaj, influențarea declarațiilor și violență în familie, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii.
Ar fi distribuit imagini intime fără acordul fostei partenere
Conform anchetatorilor, încă din anul 2021, suspectul ar fi publicat și distribuit fotografii și înregistrări video cu caracter intim ale fostei sale concubine, o femeie în vârstă de 34 de ani, fără acordul acesteia.
Oamenii legii susțin că gestul ar fi fost motivat de dorința de răzbunare după încheierea relației.
Totodată, în luna iulie a acestui an, bărbatul este acuzat că ar fi contactat-o telefonic și ar fi amenințat-o că va face publice și alte materiale compromițătoare dacă aceasta nu acceptă să reia legătura cu el, provocându-i o stare de teamă.
Acuzații de violență asupra părinților și amenințări la adresa familiei
Ancheta a scos la iveală și alte fapte grave. Potrivit polițiștilor, tânărul și-ar fi agresat în repetate rânduri părinții, lovindu-i cu pumnii în zona feței și a corpului.
În urma evaluării situației, oamenii legii au constatat existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru protejarea victimelor.
De asemenea, anchetatorii susțin că, în data de 19 iulie 2026, acesta și-ar fi amenințat telefonic mama și sora cu acte de violență dacă nu îi vor oferi bani. Totodată, le-ar fi cerut să nu sesizeze autoritățile cu privire la incidentele anterioare.
După analizarea probelor administrate în cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care au fost comise faptele pentru care acesta este cercetat.