Procesul lui Maduro pentru trafic de droguri, propus să înceapă în iunie 2027

Procurorii federali americani și avocații fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro au solicitat instanței stabilirea procesului pentru luna iunie 2027, în dosarul privind narcoterorismul și traficul de droguri, potrivit unui document depus marți la tribunalul federal din Manhattan.
Propunerea comună înaintea audierii
Procurorii Departamentului de Justiție al SUA și avocații apărării au prezentat instanței un calendar comun pentru cererile preliminare, predarea probelor clasificate și data procesului, înaintea unei înfățișări programate pentru miercuri, ora 12:00 (ora locală), la tribunalul federal din Manhattan.
Ambele părți și-au rezervat totuși dreptul de a solicita amânarea procesului, iar procurorii au avertizat că ar putea exista modificări ale calendarului dacă apar probleme legate de gestionarea unor probe clasificate.
Aceasta va fi a treia audiere organizată la New York de la capturarea cuplului prezidențial venezuelean, în ianuarie, în urma unei incursiuni desfășurate de forțele americane la reședința lor din Caracas. Maduro se află încarcerat de mai bine de șase luni într-o închisoare federală din Brooklyn.
Acuzațiile aduse lui Maduro și soției sale
Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt acuzați în instanța federală din New York de patru capete de acuzare, între care conspirație pentru comiterea de narcoterorism, trafic de cocaină către Statele Unite și acuzații legate de deținerea și folosirea de arme de mare putere.
Procurorii federali susțin că cei doi au colaborat cu carteluri de droguri pentru a facilita transportul a mii de tone de cocaină către Statele Unite, folosind structuri ale statului venezuelean și protecție diplomatică timp de peste două decenii.
Ultima apariție în instanță, în martie
Maduro și soția sa s-au prezentat ultima dată în fața instanței în luna martie, când avocații apărării au încercat, fără succes, să obțină respingerea cazului, susținând că Departamentul Trezoreriei SUA a blocat plata onorariilor avocaților apărării de către guvernul venezuelean.
La audierea preliminară din ianuarie, Maduro a pledat nevinovat, declarând în fața instanței: „Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt în continuare președintele țării mele”.