Procesul lui Maduro pentru trafic de droguri, propus să înceapă în iunie 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 10:11

Procurorii federali americani și avocații fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro au solicitat instanței stabilirea procesului pentru luna iunie 2027, în dosarul privind narcoterorismul și traficul de droguri, potrivit unui document depus marți la tribunalul federal din Manhattan.

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