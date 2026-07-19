Președintele Tribunalului București: „România NU e pe primul loc la numărul de judecători, ci la numărul de dosare”

Publicat 19 iul. 2026, 13:55 Actualizat 19 iul. 2026, 13:57

Cosmin Grossu Sterea, președintele Tribunalului București, demontează într-o analiză afirmațiile potrivit cărora România ar avea „prea mulți judecători”. Magistratul arată, pe baza datelor oficiale, că țara noastră se află în zona mediei europene la numărul de judecători raportat la populație, însă este pe primul loc la volumul de dosare, cu valori între de 4 și 12 ori peste media UE.

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