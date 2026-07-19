Președintele Tribunalului București: „România NU e pe primul loc la numărul de judecători, ci la numărul de dosare”

Cosmin Grossu Sterea, președintele Tribunalului București, demontează într-o analiză afirmațiile potrivit cărora România ar avea „prea mulți judecători”. Magistratul arată, pe baza datelor oficiale, că țara noastră se află în zona mediei europene la numărul de judecători raportat la populație, însă este pe primul loc la volumul de dosare, cu valori între de 4 și 12 ori peste media UE.
Cosmin Grossu Sterea, președintele Tribunalului București, a publicat o analiză detaliată în care explică faptul că România nu se află pe primul loc la numărul de judecători, așa cum se afirmă frecvent în spațiul public, ci la numărul uriaș de dosare pe care sistemul judiciar trebuie să le gestioneze anual.
23,4 judecători la 100.000 de locuitori, exact în zona mediei europene
Magistratul citează datele oficiale CEPEJ (Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției, Consiliul Europei), publicate în 2026 pentru anul 2024.
Datele oficiale CEPEJ arată că România are 23,4 judecători la 100.000 de locuitori, exact în zona mediei europene de 22,6.
El subliniază că cifrele vehiculate în spațiul public sunt adesea interpretate greșit sau folosite în mod delibart cu scop de dezinformare și de creare a unei percepții negative.
În Eurostat, România figurează cu 6.732 de persoane la capitolul ‘Personnel in the criminal justice system’, dar această cifră include toți magistrații, judecători și procurori, nu doar judecătorii.
România este pe primul loc an de an la volumul de dosare
Grossu Sterea atrage atenția că adevărata problemă a sistemului judiciar nu este numărul de judecători, ci numărul disproporționat de mare de dosare.
La cauzele civile și comerciale înregistrate în primă instanță avem 8,42 dosare la 100 de locuitori, față de o medie europeană de 2,20, adică de 4 ori mai multe dosare.
Magistratul precizează că aceste cifre nici măcar nu includ încuviințările de executare silită, care ar ridica volumul și mai mult.
Cu același număr de judecători raportat la populație ca media europeană, suntem nevoiți să gestionăm de 4 ori mai multe dosare, iar în unele instanțe se ajunge chiar la de 12 ori mai multe dosare decât media europeană.
Analiza președintelui Tribunalului București vine în contextul dezbaterilor privind reorganizarea sistemului judiciar, volumul de muncă al magistraților și presiunea asupra instanțelor din marile centre urbane.