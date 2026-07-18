Prima pastilă care slăbește până la 22% a fost aprobată în Europa. Injecțiile de tip Ozempic au un nou rival

Publicat 18 iul. 2026, 18:45 Actualizat 18 iul. 2026, 18:57

Piața tratamentelor pentru slăbit ar putea intra într-o nouă etapă după ce Uniunea Europeană a autorizat primul medicament GLP-1 administrat sub formă de comprimat pentru tratarea obezității și a excesului ponderal. Până acum, terapiile din această categorie erau disponibile aproape exclusiv sub formă de injecții, precum Wegovy și Ozempic.

Distribuie articolul