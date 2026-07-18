Prima pastilă care slăbește până la 22% a fost aprobată în Europa. Injecțiile de tip Ozempic au un nou rival

Piața tratamentelor pentru slăbit ar putea intra într-o nouă etapă după ce Uniunea Europeană a autorizat primul medicament GLP-1 administrat sub formă de comprimat pentru tratarea obezității și a excesului ponderal. Până acum, terapiile din această categorie erau disponibile aproape exclusiv sub formă de injecții, precum Wegovy și Ozempic.
Noul tratament, care conține 25 mg de semaglutidă și se administrează o dată pe zi, a produs rezultate remarcabile în studiile clinice. Participanții au înregistrat o scădere medie a greutății corporale de aproape 17%, iar o parte dintre ei au ajuns la o reducere de până la 22%.
Prima alternativă orală la injecțiile GLP-1
Aprobarea a fost acordată de Comisia Europeană, după recomandarea favorabilă a Comitetului pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).
Astfel, Wegovy comprimate devine primul tratament oral din clasa GLP-1 autorizat în Uniunea Europeană pentru controlul greutății corporale.
Noua formulă oferă o alternativă persoanelor care evită tratamentele injectabile, una dintre principalele bariere în accesarea acestui tip de terapie.
Cui îi este destinat tratamentul
Comprimatul cu semaglutidă se administrează o singură dată pe zi și trebuie asociat cu o dietă hipocalorică și activitate fizică.
Tratamentul este destinat adulților cu obezitate, având un indice de masă corporală de cel puțin 30 kg/mp, dar și persoanelor supraponderale, cu un IMC de minimum 27 kg/mp, care suferă și de afecțiuni asociate excesului de greutate, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat de tip 2, dislipidemia sau bolile cardiovasculare.
Studiile clinice au arătat o scădere de până la 22% a greutății
Autorizarea europeană s-a bazat în principal pe rezultatele studiului clinic OASIS 4.
Datele au arătat că pacienții tratați cu semaglutidă orală au pierdut, în medie, între 16,6% și 17% din greutatea corporală, în timp ce participanții din grupul placebo au înregistrat o reducere de numai 2,7%.
Rezultatele au fost și mai spectaculoase în cazul unei părți dintre participanți. Aproximativ unul din trei pacienți care a răspuns rapid la tratament a ajuns, după 64 de săptămâni, la o scădere medie a greutății de aproximativ 22%.
Potrivit datelor disponibile, este cea mai eficientă terapie orală pentru scăderea în greutate autorizată până acum în Europa.
Beneficii care depășesc pierderea kilogramelor
Autorizația emisă de Comisia Europeană include și concluziile studiului internațional SELECT.
Acesta a arătat că semaglutida reduce cu 20% riscul producerii unor evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau decesul de cauză cardiovasculară, în cazul adulților supraponderali sau obezi care suferă de boli cardiovasculare.
Specialiștii spun că aceste rezultate confirmă faptul că tratamentul obezității poate contribui nu doar la reducerea greutății, ci și la diminuarea riscurilor asociate excesului ponderal.
Medicii spun că noul tratament răspunde unei nevoi reale
Profesorul Paolo Sbraccia, specialist în medicină internă și director al Centrului pentru Obezitate din cadrul Spitalului Universitar „Tor Vergata” din Roma, consideră că noua formulă orală răspunde cererii venite din partea pacienților care își doresc un tratament eficient, dar preferă să evite injecțiile.
Potrivit acestuia, rezultatele obținute sunt comparabile cu cele ale terapiilor injectabile și depășesc performanțele celorlalte medicamente orale aflate în dezvoltare. Specialistul a subliniat și faptul că tratamentul a înregistrat o rată mai redusă de întrerupere din cauza reacțiilor adverse, potrivit analizei Orion prezentate la Congresul European privind Obezitatea.