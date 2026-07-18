Radu Marinescu: România are un sistem judiciar funcțional și înregistrează progrese

Publicat 18 iul. 2026, 09:09 Actualizat 18 iul. 2026, 09:10

România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, care înregistrează progrese și despre care este nevoie de o discuție „echilibrată, profesionistă și responsabilă” pentru a susține evoluția pozitivă. Este mesajul transmis, vineri, de fostul ministru social-democrat al Justiției, Radu Marinescu, în urma publicării Raportului privind statul de drept 2026 (Rule of Law Report 2026) al Comisiei Europene, document ce evaluează evoluția sistemului judiciar și a statului de drept din România pe parcursul anului 2025.

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