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Justitie· 2 min citire
Scandalul momentului: Pîslaru și Gheorghiu VS. DIICOT
Publicat17 iul. 2026, 13:55
Actualizat17 iul. 2026, 13:56
SursăRealitatea PLUS
Scandal în jurul DIICOT! Mesajul ironic al procurorilor după perchezițiile din dosarul fraudelor cu pensii a declanșat un val de reacții. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză lipsa de colaborare între instituții și spune că astfel de ironii nu își au locul atunci când sunt implicați oameni vulnerabili. De cealaltă parte, DIICOT pare să răspundă acuzațiilor venite după operațiunea din cazul azilelor din Bihor. În scandal intră și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care acuză USR și guvernul Bolojan că încearcă să schimbe legile justiției pentru a-și proteja oamenii cu probleme de integritate.
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