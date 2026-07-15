Șase români, arestați după ce au exploatat sexual tinere în Cartierul Roșu din Amsterdam. Victimele erau agresate, drogate și amenințate cu moartea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:09

Șase români acuzați că au recrutat și exploatat sexual mai multe tinere în Cartierul Roșu din Amsterdam au fost arestați în urma unei anchete comune desfășurate de autoritățile judiciare din România și Olanda, sub coordonarea Eurojust. Potrivit DIICOT, victimele erau agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o „taxă de protecție”, iar gruparea a obținut sume importante de bani din activitatea infracțională.

Distribuie articolul