Șase români, arestați după ce au exploatat sexual tinere în Cartierul Roșu din Amsterdam. Victimele erau agresate, drogate și amenințate cu moartea

Șase români acuzați că au recrutat și exploatat sexual mai multe tinere în Cartierul Roșu din Amsterdam au fost arestați în urma unei anchete comune desfășurate de autoritățile judiciare din România și Olanda, sub coordonarea Eurojust. Potrivit DIICOT, victimele erau agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o „taxă de protecție”, iar gruparea a obținut sume importante de bani din activitatea infracțională.
Procurorii Biroului Teritorial Dâmbovița al DIICOT, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, au efectuat marți șapte percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Constanța, Ilfov și Buzău, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.
În același timp, autoritățile judiciare din Olanda au pus în executare alte cinci mandate de percheziție domiciliară în Amsterdam, în cadrul aceleiași operațiuni.
Tinere, recrutate în România și exploatate în Amsterdam
Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a constituit în cursul anului 2025 în județul Dâmbovița și și-a desfășurat activitatea în principal pe teritoriul Olandei.
Membrii rețelei ar fi recrutat mai multe tinere din România, pe care le-au determinat să practice prostituția în Cartierul Roșu din Amsterdam. Cei șase inculpați exercitau un control permanent asupra victimelor și asupra banilor obținuți din exploatarea sexuală.
Conform DIICOT, victimele erau supuse în mod repetat violențelor fizice și psihice, erau drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o așa-numită taxă de protecție.
În urma perchezițiilor desfășurate în România, anchetatorii au ridicat sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare, înscrisuri cu valoare probatorie și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.
Grupare de criminalitate organizată, destructurată în urma unei anchete comune
Doi dintre inculpați, pe numele cărora autoritățile judiciare olandeze au emis mandate europene de arestare, au fost reținuți în România. Aceștia au fost prezentați judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Ploiești și București, cu propunere de arestare preventivă în vederea predării către autoritățile olandeze.
Alți patru suspecți au fost arestați preventiv în Olanda.
Anchetă coordonată de Eurojust, cu sprijinul Europol
Pentru facilitarea cooperării judiciare, autoritățile române și olandeze au constituit o echipă comună de anchetă (Joint Investigation Team – JIT), sub coordonarea Eurojust.
Operațiunea a beneficiat și de sprijinul Europol, precum și al polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Constanța și Buzău, alături de efective ale Jandarmeriei Române implicate în desfășurarea perchezițiilor și a măsurilor operative.