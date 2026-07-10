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Politica· 2 min citire

Marius Isăilă, fostul senator PSD care a vrut să îi dea 1 milion de euro mită lui Moșteanu, judecat

Marius Isăilă

Marius Isăilă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS

Începe judecata fostului senator PSD Marius Isăilă, care a vrut să îi dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu pe vremea când acesta era ministru al Apărării.

Potrivit informațiilor publicate vineri pe Portalul Instanțelor de Judecată, probele administrate de procurorii DNA au fost considerate legale, astfel că nu mai există niciun impediment pentru începerea judecării cauzei în cazul lui Marius Isăilă, fost parlamentar în Parlamentul României. Isăilă este acuzat că ar fi încercat să intermedieze o mită de un milion de euro din partea unui grup de oameni de afaceri din Bulgaria pentru Ionuț Moșteanu.

Banii nu au ajuns însă la Moșteanu, și asta deoarece procurorii au intrat pe fir și au aruncat în aer această "afacere".

În etapa judecății pe fond, instanța urmează să administreze probele din dosar, inclusiv audierea martorilor. Printre persoanele care ar putea fi chemate să dea declarații se află și Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării.

Ce rețin procurorii în rechizitoriul trimis instanței

Potrivit rechizitoriului Direcției Naționale Anticorupție, Marius Isăilă este acuzat că, în perioada în care nu mai deținea funcția de parlamentar, ar fi pretins că are influență asupra unor factori de decizie din Guvern și că poate facilita atribuirea unor contracte publice.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi încercat să intermedieze remiterea unei mite de un milion de euro din partea unui grup de oameni de afaceri din Bulgaria către Ionuț Moșteanu, care la acel moment ocupa funcția de ministru al Apărării.

În schimbul banilor, oamenii de afaceri ar fi urmărit obținerea unor contracte în domeniul apărării. Potrivit DNA, mita nu a fost remisă, iar presupusa înțelegere nu s-a concretizat.

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