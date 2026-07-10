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Politica· 2 min citire
Marius Isăilă, fostul senator PSD care a vrut să îi dea 1 milion de euro mită lui Moșteanu, judecat
Marius Isăilă
Publicat10 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS
Începe judecata fostului senator PSD Marius Isăilă, care a vrut să îi dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu pe vremea când acesta era ministru al Apărării.
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