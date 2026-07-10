Un nou trend periculos ia amploare pe TikTok. Dermatologii avertizează asupra riscurilor injecțiilor pentru bronzare

Un nou trend promovat pe TikTok și alte rețele sociale îi determină pe tot mai mulți tineri să folosească Melanotan II, o substanță prezentată drept o metodă rapidă de obținere a bronzului. Dermatologii avertizează însă că produsul nu este autorizat pentru bronzare, iar utilizarea sa poate avea efecte imprevizibile asupra pielii, inclusiv modificarea alunițelor.
Melanotan II este o peptidă sintetică administrată prin injecție sau sub formă de spray nazal, despre care influencerii susțin că oferă un bronz intens fără expunere îndelungată la soare.
Pe platformele de socializare, produsul este promovat și sub denumiri precum „Barbie drug”, „tan jab” sau „injecția pentru bronzare”, iar utilizatorii îl prezintă ca o alternativă rapidă pentru obținerea unui ten bronzat.
Substanța imită acțiunea hormonului alfa-MSH, implicat în producerea melaninei – pigmentul responsabil de culoarea pielii – și stimulează melanocitele să producă mai mult pigment.
Produsul nu este autorizat pentru bronzare
Potrivit specialiștilor, Melanotan II nu este autorizat în România ca produs destinat bronzării și nu poate fi considerat un produs cosmetic legal doar pentru că este disponibil pe internet, relatează WD.
În Uniunea Europeană, substanțele injectabile cu efect asupra organismului intră, de regulă, sub legislația medicamentelor și trebuie autorizate înainte de a fi comercializate.
Cu toate acestea, Melanotan II poate fi cumpărat de pe site-uri nereglementate care livrează și în România, fiind uneori prezentat drept „peptidă pentru cercetare”, deși promovarea în mediul online vizează în mod clar utilizarea pentru bronzare.
Dermatologii avertizează asupra riscurilor
Medicii atrag atenția că utilizatorii nu au nicio garanție privind compoziția produsului cumpărat online, concentrația substanței, sterilitatea sau condițiile în care acesta a fost fabricat și depozitat.
În plus, dermatologii avertizează că Melanotan II nu a fost aprobat ca metodă cosmetică sigură, iar efectele utilizării pe termen lung nu sunt suficient studiate.
Poate modifica aspectul alunițelor
Una dintre cele mai mari îngrijorări ale specialiștilor este impactul pe care substanța îl poate avea asupra alunițelor și a altor leziuni pigmentare.
Potrivit dermatologilor, la unii utilizatori au fost observate:
apariția rapidă a unor alunițe noi;
închiderea la culoare a alunițelor existente;
creșterea în dimensiuni a acestora;
modificări de formă și aspect;
pigmentarea neuniformă a pielii.
Specialiști din Australia au raportat cazuri de pacienți care au dezvoltat alunițe noi, cu aspect neobișnuit, după utilizarea Melanotan II.
Medicii avertizează că astfel de modificări pot îngreuna depistarea precoce a unui posibil melanom, deoarece schimbările rapide de culoare și aspect ale alunițelor pot face mai dificilă identificarea leziunilor suspecte în timpul consultului dermatologic.