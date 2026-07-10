Un nou trend periculos ia amploare pe TikTok. Dermatologii avertizează asupra riscurilor injecțiilor pentru bronzare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:39

Un nou trend promovat pe TikTok și alte rețele sociale îi determină pe tot mai mulți tineri să folosească Melanotan II, o substanță prezentată drept o metodă rapidă de obținere a bronzului. Dermatologii avertizează însă că produsul nu este autorizat pentru bronzare, iar utilizarea sa poate avea efecte imprevizibile asupra pielii, inclusiv modificarea alunițelor.

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