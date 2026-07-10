TikTok începe curățenia și șterge conturile care publică masiv videoclipuri generate cu inteligență artificială despre politică, sănătate și bani

TikTok anunță o nouă ofensivă împotriva conturilor care publică aproape exclusiv videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Platforma spune că va testa sisteme de detectare mai performante și avertizează că profilurile care distribuie în mod repetat conținut de tip spam pe teme sensibile riscă să fie eliminate.
În vizorul companiei intră în special conturile care publică materiale despre politică și actualitate, sănătate sau sfaturi financiare. Potrivit TikTok, aceste domenii pot avea un impact important asupra încrederii publicului și asupra bunăstării utilizatorilor, motiv pentru care răspândirea informațiilor înșelătoare reprezintă un risc major.
TikTok pregătește noi sisteme de detectare
Compania a anunțat că în următoarele săptămâni va începe testarea unor instrumente îmbunătățite, care au rolul de a identifica mai eficient conturile bazate pe conținut automatizat și repetitiv.
„În următoarele săptămâni, TikTok va testa îmbunătățiri ale sistemelor de detectare pentru a identifica conturile dedicate publicării de spam generat de IA pe subiecte care pot avea un impact asupra încrederii publicului sau asupra bunăstării utilizatorilor”, a transmis compania într-un comunicat citat de Le Figaro.
Reprezentanții platformei spun că măsurile nu vizează orice conținut realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, ci în special profilurile care inundă rețeaua cu materiale standardizate, repetitive și de calitate redusă.
Ce tip de conturi riscă să fie șterse
Potrivit TikTok, în categoria conturilor de tip spam intră profilurile care publică în principal videoclipuri generate de inteligența artificială, realizate după aceleași șabloane și având un nivel scăzut de calitate.
Compania susține că multe dintre aceste conturi aleg frecvent subiecte cu impact asupra încrederii publice și încearcă să își mărească artificial popularitatea.
În unele situații, astfel de profiluri cumpără sau vând urmăritori pentru a crea impresia unei audiențe mai mari și pentru a obține un număr mai ridicat de vizualizări.
Deocamdată, TikTok nu a oferit detalii despre tehnologiile care vor fi utilizate pentru îmbunătățirea sistemelor de detectare și nici despre criteriile exacte după care vor fi identificate aceste conturi.
La fel ca alte platforme online, TikTok se confruntă cu o creștere rapidă a volumului de conținut realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
O mare parte dintre aceste materiale sunt produse cu costuri foarte mici și au un singur scop, acela de a atrage cât mai multe vizualizări și interacțiuni.
Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „AI slop”, un termen folosit pentru a descrie conținutul generat automat, de slabă calitate, repetitiv și, în multe situații, lipsit de relevanță.
Inteligența artificială este folosită și pentru dezinformare
Instrumentele bazate pe inteligență artificială nu sunt folosite doar pentru crearea unor videoclipuri menite să strângă vizualizări.
Potrivit companiei, aceste tehnologii sunt utilizate și pentru realizarea unor materiale cu scop politic sau militant și, în anumite cazuri, pentru răspândirea dezinformării.
În acest context, mai multe platforme online au început să implementeze mecanisme prin care astfel de conținut să poată fi identificat și semnalat mai rapid.
TikTok precizează că lucrează deja cu peste 15 organizații independente de verificare a informațiilor, printre care se află și AFP, care analizează videoclipurile suspectate că ar putea conține informații false în mai multe țări.