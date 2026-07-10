TikTok începe curățenia și șterge conturile care publică masiv videoclipuri generate cu inteligență artificială despre politică, sănătate și bani

Publicat 10 iul. 2026, 11:16 Sursă Le Figaro

TikTok anunță o nouă ofensivă împotriva conturilor care publică aproape exclusiv videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Platforma spune că va testa sisteme de detectare mai performante și avertizează că profilurile care distribuie în mod repetat conținut de tip spam pe teme sensibile riscă să fie eliminate.

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