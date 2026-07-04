Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Traficanții au aruncat drogurile pe geam. Intervenție în forță în Brașov

Droguri aruncate de la geam

Droguri aruncate de la geam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 15:05
SursăRealitatea PLUS

Operațiune fulger a polițiștilor din Brașov. Doi tineri au fost arestați pentru traffic de droguri. În încercarea de a scăpa basma curată, traficanții au aruncat drogurile pe geam.

Traficanți prinși după ce au aruncat drogurile pe geam

Investigația în acest caz a început în urmă cu mai multe luni, când cei doi tineri, care consumaseră substanțe, au ajuns la spital în stare gravă, spun procurorii DIICOT.

Acela a fost momentul în care au început investigațiile și așa au ajuns anchetatorii la membrii rețelei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

droguri aruncatetraficanti brasovtrafic droguri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe