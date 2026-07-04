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Locale· 1 min citire
Traficanții au aruncat drogurile pe geam. Intervenție în forță în Brașov
Droguri aruncate de la geam
Publicat4 iul. 2026, 15:05
SursăRealitatea PLUS
Operațiune fulger a polițiștilor din Brașov. Doi tineri au fost arestați pentru traffic de droguri. În încercarea de a scăpa basma curată, traficanții au aruncat drogurile pe geam.
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