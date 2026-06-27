Canicula extremă se mută spre est: Germania, lovită de temperaturi record

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 16:33

Germania și Italia se confruntă cu temperaturi extreme, pe măsură ce valul de căldură care a provocat zeci de decese în Europa Occidentală se deplasează acum spre estul continentului. În Germania au fost înregistrate temperaturi record de peste 41 de grade Celsius, iar autoritățile au emis avertizări de caniculă pentru aproape întreg teritoriul țării.

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