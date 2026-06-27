Canicula extremă se mută spre est: Germania, lovită de temperaturi record

Germania și Italia se confruntă cu temperaturi extreme, pe măsură ce valul de căldură care a provocat zeci de decese în Europa Occidentală se deplasează acum spre estul continentului. În Germania au fost înregistrate temperaturi record de peste 41 de grade Celsius, iar autoritățile au emis avertizări de caniculă pentru aproape întreg teritoriul țării.
Germania, Italia, Franța, Marea Britanie și Elveția au fost afectate în ultimele zile de un val de căldură fără precedent pentru luna iunie, iar meteorologii avertizează că temperaturile record ar putea continua pe măsură ce masa de aer fierbinte avansează spre Polonia, scrie Reuters.
Meteorologul Karsten Brandt, de la platforma de prognoză Donnerwetter.de, a declarat că valul de căldură va atinge punctul maxim în acest weekend, când în unele regiuni ale Germaniei temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius.
Potrivit Serviciului Meteorologic Național al Germaniei, vineri a fost înregistrată o temperatură preliminară record de 41,3 grade Celsius în apropierea orașului Saarbrücken, la granița cu Franța.
Sâmbătă, autoritățile au emis avertizări de căldură extremă pentru aproape întreaga țară, prognozând temperaturi de aproximativ 36 de grade Celsius la nivel național și maxime locale de până la 42 de grade.
Autoritățile cer populației să economisească apa
În contextul temperaturilor ridicate, autoritățile germane au făcut apel la populație să reducă consumul de apă pentru a evita presiunea suplimentară asupra resurselor.
Directorul executiv al Asociației Orașelor și Municipalităților din Germania, Andre Berghegger, a declarat că autoritățile preferă cooperarea voluntară și că restricțiile privind consumul de apă vor fi impuse doar dacă situația o va impune.
Italia și Franța, afectate de caniculă și victime
În Franța, valul de căldură a provocat moartea a zeci de persoane, atât tinere, cât și vârstnice. Temperaturile care au depășit 40 de grade Celsius au perturbat transportul feroviar și producția de energie, au dus la suspendarea cursurilor în unele școli, anularea unor evenimente în aer liber și introducerea unor restricții privind consumul de alcool.
Biroul premierului francez a avertizat că, deși valul de căldură începe să se retragă, presiunea asupra sistemului medical va rămâne ridicată în următoarele zile, iar numărul spitalizărilor va continua să fie mare.
Totodată, autoritățile franceze au anunțat o creștere a numărului de incendii de vegetație comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
În Italia, Ministerul Sănătății a emis cod roșu de caniculă pentru 18 orașe, inclusiv Milano, Roma, Torino, Veneția, Genova, Florența și Bologna. Temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 39 de grade Celsius în unele regiuni.
Cântăreața italiană Loredana Bertè și-a anulat concertul programat duminică la Bergamo, la recomandarea echipei sale medicale și a organizatorilor.
În orașul Bolzano, situat în Alpii italieni, noaptea de vineri spre sâmbătă a devenit cea mai caldă noapte de iunie înregistrată vreodată, temperatura minimă fiind de 25,4 grade Celsius.
Transport afectat de temperaturile extreme
Canicula a început să afecteze infrastructura de transport din Germania.
Operatorul feroviar național Deutsche Bahn le permite călătorilor să își anuleze fără costuri biletele pentru cursele pe distanțe lungi până la începutul săptămânii viitoare, invocând riscurile generate de expunerea infrastructurii la temperaturi extreme, furtuni și incendii de vegetație.
Un alt operator, National Express, a suspendat temporar circulația trenurilor pe linia Rhine-Ruhr-Express din landul Renania de Nord-Westfalia, ca măsură preventivă.
În apropiere de Hamburg, una dintre benzile autostrăzii A7, una dintre cele mai circulate din Germania, a fost închisă după ce asfaltul s-a fisurat din cauza temperaturilor ridicate.
În Italia, organizatorii marșului Milano Pride au amânat începerea evenimentului până la ora 17:00 pentru a evita orele cu cele mai ridicate temperaturi.
În Germania, organizatorii Campionatului European Ironman de la Frankfurt au decis să scurteze traseele de ciclism și alergare din cauza riscurilor generate de caniculă.
Valul de căldură, amplificat de schimbările climatice
Potrivit oamenilor de știință, acest episod de caniculă ar fi fost practic imposibil fără influența schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Specialiștii susțin că temperaturile nocturne extreme înregistrate în această săptămână sunt de aproximativ 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu două decenii.
Conform Reuters Climate Monitor, temperaturile au ajuns cu până la 18 grade Celsius peste media sezonieră, fenomen determinat de un blocaj atmosferic de tip „Omega Block”, care menține o masă de aer foarte cald deasupra aceleiași regiuni pentru perioade îndelungate.
Meteorologii estimează că cele mai ridicate temperaturi vor începe să scadă în cursul weekendului, fiind așteptate furtuni puternice începând de duminică.