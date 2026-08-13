Eurovision 2027 nu ajunge la Sofia. Orașul de la Marea Neagră ales pentru marele concurs este aproape de România

Bulgaria a decis unde va avea loc Eurovision 2027, iar alegerea orașului gazdă este una care schimbă complet așteptările legate de cea de-a 71-a ediție a celebrului concurs muzical. În locul capitalei Sofia, considerată mult timp principala favorită, evenimentul va fi organizat în Burgas, oraș aflat pe litoralul Mării Negre.
Pentru publicul din România, decizia este cu atât mai interesantă cu cât Burgas se află la aproximativ 315 kilometri de București. Astfel, Eurovision 2027 poate deveni o ocazie pentru românii care vor să vadă competiția de aproape să combine participarea la spectacol cu o escapadă în Bulgaria.
Burgas, ales în mod oficial pentru Eurovision 2027
Cea de-a 71-a ediție a Eurovision Song Contest va părăsi, în 2027, decorul unei capitale europene și se va muta într-un oraș de litoral. Organizatorii au confirmat că Burgas va găzdui competiția, după ce localitatea bulgărească a fost considerată potrivită pentru amploarea și specificul evenimentului.
Decizia reprezintă o surpriză pentru Bulgaria, întrucât Sofia era văzută drept principalul candidat pentru găzduirea concursului. Capitala era considerată de multe surse bulgare varianta firească pentru un eveniment de asemenea dimensiuni.
În cele din urmă, însă, Burgas a primit avantajul în fața Sofiei, iar orașul de la Marea Neagră va deveni în 2027 punctul central al unuia dintre cele mai urmărite concursuri muzicale din Europa.
Potrivit organizatorilor EBU, alegerea a avut la bază inclusiv caracterul aparte al orașului și atmosfera pe care acesta o poate oferi fanilor veniți din întreaga lume.
EBU a descris Burgas drept o destinație capabilă să ofere „fanilor Eurovisionului un cadru cu totul unic pentru cel mai mare eveniment de muzică live din lume”.
Un oraș de litoral în locul capitalei
Alegerea Burgasului aduce o schimbare importantă în peisajul obișnuit al orașelor care găzduiesc Eurovision. În loc ca atenția să fie concentrată asupra unei capitale, ediția din 2027 va avea ca decor un oraș cunoscut pentru litoralul Mării Negre, plajele sale și atmosfera specifică sezonului estival.
Burgas este al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria și are o identitate proprie, diferită de cea a Sofiei. Localitatea este cunoscută pentru zonele verzi, viața culturală, plaje și evenimentele organizate în timpul verii.
Toate aceste caracteristici au contribuit la alegerea orașului pentru găzduirea Eurovision, un concurs care depășește de mult granițele unei simple competiții muzicale. În perioada desfășurării sale, evenimentul aduce în orașul gazdă artiști, jurnaliști, turiști și mii de fani din numeroase țări.
Organizatorii EBU au evidențiat tocmai această combinație dintre cadrul natural și viața culturală a orașului. Potrivit acestora, „al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria și-a construit o reputație solidă datorită plajelor, parcurilor, vieții culturale și evenimentelor vibrante de vară, precum și datorită faptului că găzduiește evenimente muzicale, artistice și culturale internaționale”.
Burgas poate deveni astfel, în perioada Eurovisionului, un punct important pe harta turistică europeană, întrucât spectacolul muzical va aduce în oraș un public internațional numeros.
Pentru români, distanța este unul dintre marile avantaje
Alegerea Burgasului poate fi privită cu interes și din România, mai ales datorită distanței relativ mici față de București. Între cele două orașe sunt aproximativ 315 kilometri, astfel că Burgas poate fi o destinație accesibilă pentru cei care își doresc să urmărească Eurovision 2027 chiar din orașul gazdă.
În plus, localitatea bulgărească nu este o destinație necunoscută pentru turiștii români. Litoralul Bulgariei este frecventat de români în timpul sezonului estival, iar Burgas face parte deja din traseele celor care aleg să își petreacă vacanțele la Marea Neagră.
De această dată, însă, motivul unei deplasări la Burgas ar putea fi cu totul diferit. În locul unei vacanțe obișnuite de vară, turiștii ar putea merge în oraș pentru unul dintre cele mai importante evenimente muzicale europene.
Faptul că Eurovisionul este programat în luna mai schimbă și perspectiva asupra orașului. Burgas va primi vizitatori într-o perioadă în care sezonul estival este abia la început, iar organizarea concursului ar putea aduce un aflux important de turiști înainte de perioada tradițională de vârf a vacanțelor.
Bulgaria va găzdui pentru prima dată concursul Eurovision
Ediția din 2027 va reprezenta un moment special pentru Bulgaria și dintr-un alt motiv. Țara va organiza pentru prima dată în istoria sa Concursul Muzical Eurovision.
Dreptul de a găzdui competiția a venit după victoria formației DARA cu piesa „Bangaranga”, obținută la ediția din 2026. Concursul din acel an s-a desfășurat în luna mai, la Viena, iar succesul Bulgariei a făcut ca atenția să se mute ulterior asupra pregătirilor pentru ediția următoare.
Pentru Bulgaria, organizarea evenimentului înseamnă nu doar găzduirea unui concurs muzical de amploare, ci și o ocazie importantă de a-și prezenta cultura și muzica în fața unui public internațional.
În cazul Burgasului, miza este și mai vizibilă. Orașul va avea ocazia să își facă imaginea cunoscută în fața milioanelor de oameni care urmăresc Eurovisionul în fiecare an.
Mesajul transmis de organizatorii Eurovision
Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision, a salutat decizia de a organiza competiția în Burgas și a vorbit despre intenția de a păstra specificul Bulgariei în cadrul spectacolului european.
„Suntem încântați că Burgas va fi orașul gazdă al Concursului Muzical Eurovision din 2027. Pentru primul Concurs Muzical Eurovision care va avea loc vreodată în Bulgaria, dorim să creăm ceva care să aibă o atmosferă cu adevărat bulgară, dar care să fie în același timp inconfundabil Eurovision – o sărbătoare care unește oamenii prin muzică”, a spus Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision.
Declarația sa pune accent pe combinația dintre identitatea locală și caracterul internațional al concursului. Ediția din 2027 urmează să păstreze elementele care au făcut Eurovisionul cunoscut în întreaga lume, dar va fi organizată într-un oraș care are o atmosferă diferită de cea a marilor capitale europene.
Burgas va deveni astfel centrul atenției muzicale europene pentru perioada în care se va desfășura competiția.
Când se va desfășura Eurovision 2027
Calendarul pentru cea de-a 71-a ediție a Concursului Eurovision este deja stabilit. Marea finală este programată pentru sâmbătă, 15 mai 2027.
Înaintea finalei vor avea loc cele două semifinale. Prima este programată pentru marți, 11 mai, iar cea de-a doua se va desfășura joi, 13 mai.
Datele stabilite pentru competiție sunt importante atât pentru delegațiile participante și fani, cât și pentru Burgas și sectorul său turistic. Orașul se va pregăti să primească un număr important de vizitatori într-o perioadă în care sezonul turistic de vară nu a ajuns încă la nivelul obișnuit din lunile de vârf.