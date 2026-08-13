Eurovision 2027 nu ajunge la Sofia. Orașul de la Marea Neagră ales pentru marele concurs este aproape de România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:30

Bulgaria a decis unde va avea loc Eurovision 2027, iar alegerea orașului gazdă este una care schimbă complet așteptările legate de cea de-a 71-a ediție a celebrului concurs muzical. În locul capitalei Sofia, considerată mult timp principala favorită, evenimentul va fi organizat în Burgas, oraș aflat pe litoralul Mării Negre.

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