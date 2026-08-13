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Alertă în Munții Făgăraș: adolescentă de 17 ani, găsită inconștientă pe traseul spre Călțun
Salvamontiști/ Facebook Salvamont Argeș
Intervenție de urgență pe creasta Munților Făgăraș, după ce o adolescentă de 17 ani a fost găsită inconștientă în zona Șaua Lăițel. Fata face parte dintr-un grup de șase persoane aflat pe traseul dintre Bâlea și Călțun, potrivit primelor informații transmise de Salvamont Argeș. Un elicopter a fost solicitat pentru intervenție.
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