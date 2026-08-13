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Alertă în Munții Făgăraș: adolescentă de 17 ani, găsită inconștientă pe traseul spre Călțun

Salvamontiști/ Facebook Salvamont Argeș

Salvamontiști/ Facebook Salvamont Argeș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 13:50

Intervenție de urgență pe creasta Munților Făgăraș, după ce o adolescentă de 17 ani a fost găsită inconștientă în zona Șaua Lăițel. Fata face parte dintr-un grup de șase persoane aflat pe traseul dintre Bâlea și Călțun, potrivit primelor informații transmise de Salvamont Argeș. Un elicopter a fost solicitat pentru intervenție.

Potrivit Salvamont Argeș, adolescenta ar fi leșinat brusc și se află în stare de inconștiență, însă respiră. La locul incidentului se deplasează salvatori montani din Argeș și Sibiu, precum și doi jandarmi montani din cadrul IJJ Argeș, potrivit publicației Ancheta Online.

Având în vedere starea victimei și dificultatea intervenției în zona montană, autoritățile au solicitat și sprijin aerian. Un elicopter a fost trimis de la Târgu Mureș pentru a participa la operațiunea de salvare.

Incident pe traseul de creastă Bâlea-Călțun

Incidentul s-a produs pe traseul principal de creastă al Munților Făgăraș, în zona Șaua Lăițel, aflată pe ruta dintre Bâlea și Călțun.

Salvatorii urmează să ajungă la adolescentă și să îi evalueze starea medicală. În funcție de situația găsită la fața locului, echipele de intervenție vor stabili cea mai sigură variantă pentru evacuarea și transportul acesteia către o unitate medicală.

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