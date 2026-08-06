Taifunul Dolphin se apropie de Japonia. Peste 5.000 de persoane, evacuate în prefectura Kagoshima

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 15:45

Autoritățile japoneze au emis joi un ordin de evacuare pentru peste 5.000 de locuitori din prefectura Kagoshima, în sudul Japoniei, pe fondul apropierii taifunului Dolphin. Furtuna se îndreaptă spre Marea Chinei de Est și a determinat anularea a sute de zboruri, potrivit agenției de presă EFE.

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