Taifunul Dolphin se apropie de Japonia. Peste 5.000 de persoane, evacuate în prefectura Kagoshima

Autoritățile japoneze au emis joi un ordin de evacuare pentru peste 5.000 de locuitori din prefectura Kagoshima, în sudul Japoniei, pe fondul apropierii taifunului Dolphin. Furtuna se îndreaptă spre Marea Chinei de Est și a determinat anularea a sute de zboruri, potrivit agenției de presă EFE.
Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA) a anunțat că taifunul a atins viteze ale vântului de până la 216 km/h și l-a clasificat drept „mare” și „puternic”.
Vânturi de peste 200 km/h și ploi abundente
Meteorologii avertizează că efectele taifunului se vor resimți și în zilele următoare. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt pe parcursul weekendului, iar autoritățile le-au cerut locuitorilor să își ia măsuri de precauție și să urmărească avertizările oficiale.
Ordinul de evacuare vizează zone considerate vulnerabile din prefectura Kagoshima, unde există risc crescut de inundații și alunecări de teren.
Peste 600 de zboruri anulate
În contextul agravării condițiilor meteorologice, principalele companii aeriene japoneze au decis să anuleze toate zborurile programate vineri cu plecare sau destinație în prefectura Okinawa, regiune aflată pe traiectoria taifunului.
Potrivit cotidianului Okinawa Times, numărul total al zborurilor anulate până duminică va depăși 600. Cele mai multe curse aparțin companiilor Japan Airlines (JAL) și All Nippon Airways (ANA), iar măsura va afecta aproximativ 86.400 de pasageri.
Taifunul se îndreaptă spre China
Conform prognozelor oficiale, taifunul Dolphin va traversa vineri arhipelagul Ryukyu, cel mai sudic al Japoniei, după care va pătrunde în Marea Chinei de Est. Ulterior, furtuna se va apropia treptat de coasta estică a Chinei.
Autoritățile chineze au început deja evacuările în unele zone de coastă, pe măsură ce taifunul se apropie de teritoriul chinez.
Autoritățile monitorizează evoluția furtunii
Serviciile de urgență japoneze monitorizează permanent evoluția taifunului și sunt pregătite să intervină în cazul producerii unor inundații, alunecări de teren sau întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
Japonia se confruntă frecvent cu taifunuri în sezonul cald, însă intensitatea vânturilor asociate taifunului Dolphin și extinderea ariei afectate au determinat autoritățile să adopte măsuri preventive încă dinaintea impactului direct al furtunii.