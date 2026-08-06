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Extern· 1 min citire
Criza de apă din Bulgaria se agravează. Un oraș a interzis spălarea mașinilor și umplerea piscinelor
Criza de apă în Bulgaria (Profimedia)
Criza apei se agravează și în Bulgaria. Municipalitatea unui oraș din vestul țării a interzis utilizarea apei potabile în orice activități neesențiale, printre care spălarea mașinilor și umplerea piscinelor.
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