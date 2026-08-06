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Criza de apă din Bulgaria se agravează. Un oraș a interzis spălarea mașinilor și umplerea piscinelor

Criza de apă în Bulgaria (Profimedia)

Criza de apă în Bulgaria (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 13:56

Criza apei se agravează și în Bulgaria. Municipalitatea unui oraș din vestul țării a interzis utilizarea apei potabile în orice activități neesențiale, printre care spălarea mașinilor și umplerea piscinelor.

Municipalitatea din Godech a introdus o interdicție totală privind folosirea apei potabile în scopuri nepotabile, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a administrației locale. Măsura rămâne valabilă până la o nouă dispoziție, scrie presa locală.

Ordinul vizează activități precum umplerea piscinelor, spălarea autovehiculelor și orice consum care nu este esențial pentru gospodării. Autoritățile fac apel la populație să respecte restricțiile și să utilizeze apa potabilă „în mod responsabil”.

Decizia vine pe fondul datelor îngrijorătoare din luna iulie, care arată că de aproape opt ori mai puțini bulgari beneficiază de un regim normal de alimentare cu apă față de vara trecută. În ciuda unei ușoare îmbunătățiri, problemele persistă în mai multe regiuni.

În ultimii ani, numeroase localități din Bulgaria s-au confruntat cu deficit sever de apă. Încă de anul trecut, peste o jumătate de milion de bulgari au acces limitat la apă potabilă din cauza rețelelor învechite și a secetei prelungite.

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