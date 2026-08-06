Dronă de tip „Gheran-2”, descoperită în apropierea unui sat din Republica Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:18

O dronă de tip „Gheran-2” a fost găsită miercuri în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul. Autoritățile au descoperit mai multe fragmente ale aparatului de zbor fără pilot. Componentele au fost ridicate pentru investigații și expertize. Poliția încearcă acum să stabilească în ce condiții a ajuns drona în zonă.

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