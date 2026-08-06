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Dronă de tip „Gheran-2”, descoperită în apropierea unui sat din Republica Moldova

Republica Moldova

Republica Moldova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:18

O dronă de tip „Gheran-2” a fost găsită miercuri în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul. Autoritățile au descoperit mai multe fragmente ale aparatului de zbor fără pilot. Componentele au fost ridicate pentru investigații și expertize. Poliția încearcă acum să stabilească în ce condiții a ajuns drona în zonă.

Fragmentele sunt analizate de specialiști

Examinarea preliminară a vizat construcția aparatului, materialele folosite la fabricarea acestuia și marcajele identificate. Pe baza acestor elemente, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”. Toate fragmentele și obiectele importante pentru anchetă au fost documentate. Investigațiile sunt desfășurate de specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, care urmează să stabilească toate împrejurările cazului.

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