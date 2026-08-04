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Justitie· 1 min citire

Predarea lui Ionel Arsene către România, blocată printr-o decizie a instanței italiene, pe motive medicale

Ionel Arsene, fost presedinte CJ Neamț

Ionel Arsene, fost presedinte CJ Neamț

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:16

Predarea către România a fostului șef al CJ Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită și dat în urmărire internațională, a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Instituția a contrazis astfel informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora procedura ar fi fost tergiversată chiar de către autoritățile române.

Poliția Română a publicat, marți, o dezmințire a informațiilor dintr-o emisiune TV, potrivit cărora procedura de extrădare a controversatului politiciansocial-democrat ar fi fost tergiversată chiar de către autoritățile române.

Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române face următoarele precizări: predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale - nu printr-o întârziere a autorităților române, informează un comunicat al IGPR.

Poliția precizează că fiecare etapă a procedurii a fost gestionată de autoritățile române în limitele legale și pe baza deciziilor autorităților judiciare competente - române și italiene, iar stadiul actual al cauzei este determinat exclusiv de o decizie a instanței italiene, nu de o acțiune sau inacțiune a instituțiilor române.

Suspenadrea predării de către instanța italiană - pe 9 noiembrie 2023, a fost motivată de probleme medicale ale lui Arsene.

Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană. De la acea dată, autoritățile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea persoanei, care rămâne în Italia. Reluarea procedurilor la nivelul Poliției Române este condiționată de o nouă decizie a instanțelor italiene în acest sens', precizează IGPR.

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