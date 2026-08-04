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Justitie· 1 min citire
Predarea lui Ionel Arsene către România, blocată printr-o decizie a instanței italiene, pe motive medicale
Ionel Arsene, fost presedinte CJ Neamț
Predarea către România a fostului șef al CJ Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită și dat în urmărire internațională, a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Instituția a contrazis astfel informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora procedura ar fi fost tergiversată chiar de către autoritățile române.
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