Predarea lui Ionel Arsene către România, blocată printr-o decizie a instanței italiene, pe motive medicale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:16

Predarea către România a fostului șef al CJ Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită și dat în urmărire internațională, a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Instituția a contrazis astfel informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora procedura ar fi fost tergiversată chiar de către autoritățile române.

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