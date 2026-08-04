Tot mai mulți copii au nevoie de îngrijire psihiatrică. Spitalul din Sibiu angajează medici și construiește un centru nou

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:12

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu își extinde serviciile pentru copii și adolescenți. Decizia vine după creșterea numărului de pacienți care au nevoie de îngrijire psihiatrică. Unitatea medicală caută noi specialiști și pregătește construirea unui centru dedicat sănătății mintale și prevenirii adicțiilor. Noile servicii vor fi destinate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.

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