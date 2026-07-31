Alexandru Rogobete despre suspendarea grevei din Sănătate: „Este un gest de responsabilitate față de pacienți”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat public după decizia organizațiilor sindicale din Sănătate de a suspenda greva generală, apreciind că măsura reprezintă „un gest de responsabilitate față de pacienți”, dar și un semnal ferm că dialogul dintre autorități și personalul medical trebuie să producă rezultate concrete.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete a subliniat că suspendarea protestului nu înseamnă rezolvarea problemelor din sistem, ci acordarea unei noi șanse negocierilor și respectului față de cei care lucrează în spitale.
„Împreună, am reușit până aici. Vocile oamenilor din Sănătate au fost auzite”, a transmis Alexandru Rogobete.
Fostul ministru a insistat asupra faptului că protestele au scos la lumină realitățile dure din sistemul sanitar: medicii care ies din gardă după zeci de ore de muncă, asistenții care îngrijesc prea mulți pacienți și personalul auxiliar care menține funcționarea spitalelor în fiecare zi.
Rogobete: „Au căzut măștile”
Una dintre cele mai puternice afirmații din mesajul lui Alexandru Rogobete a fost aceea că „au căzut măștile”. El a susținut că mobilizarea angajaților din sănătate a arătat publicului amploarea nedreptăților care se pregăteau pentru personalul medical.
„Diminuarea veniturilor, tăierea sporurilor și lovirea directă în cei care muncesc în cele mai grele condiții nu pot fi numite reformă”, a scris Rogobete.
Prin această declarație, fostul ministru s-a poziționat ferm de partea angajaților din sănătate și a transmis că revendicările lor rămân legitime.
Mesaj de susținere pentru personalul medical
Alexandru Rogobete a mai afirmat că va rămâne alături de „toți oamenii din Sănătate” până când munca lor va fi respectată și drepturile le vor fi apărate. El a legat direct viitorul sistemului sanitar de modul în care statul își tratează profesioniștii din domeniu.
„România are nevoie de un sistem de sănătate puternic. Iar un sistem puternic începe cu respect pentru cei care, în fiecare zi, au grijă de viețile noastre”, a transmis fostul ministru.
Greva, suspendată după obținerea unor obiective
Decizia de suspendare a grevei a fost luată de Consiliul Național SANITAS după ce Camera Deputaților a aprobat deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar, iar adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată.
Conducerea SANITAS a precizat că suspendarea protestului nu înseamnă încetarea conflictului de muncă, ci oferirea unei șanse pentru reluarea negocierilor privind o lege a salarizării considerată mai echitabilă.
Sindicaliștii au transmis membrilor că mobilizarea angajaților din sănătate și asistență socială și-a atins o parte dintre obiective și a reușit să aducă în atenția publică problemele grave ale sistemului.