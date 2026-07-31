Alexandru Rogobete despre suspendarea grevei din Sănătate: „Este un gest de responsabilitate față de pacienți”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 09:47

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat public după decizia organizațiilor sindicale din Sănătate de a suspenda greva generală, apreciind că măsura reprezintă „un gest de responsabilitate față de pacienți”, dar și un semnal ferm că dialogul dintre autorități și personalul medical trebuie să producă rezultate concrete.

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