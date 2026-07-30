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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai foame când suntem obosiți?
Publicat30 iul. 2026, 09:52
Actualizat30 iul. 2026, 09:54
În ediția Realitatea medicală, Nicole Păcuraru, explică legătura dintre oboseală, hormoni și senzația de foame și arată cum lipsa somnului ne poate influența alegerile alimentare și greutatea corporală.
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