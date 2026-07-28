Curtea Constituțională a Poloniei blochează recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alte state UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:00

Curtea Constituțională a Poloniei a anulat, marți, legea care ar fi permis recunoașterea juridică a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul cuplurilor care s-au mutat ulterior în Polonia.

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