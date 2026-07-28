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Curtea Constituțională a Poloniei blochează recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alte state UE

Paradă gay

Paradă gay

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:00

Curtea Constituțională a Poloniei a anulat, marți, legea care ar fi permis recunoașterea juridică a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul cuplurilor care s-au mutat ulterior în Polonia.

Potrivit unui comunicat al instanței, hotărârea a fost adoptată în unanimitate și este definitivă. Astfel, căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte țări membre ale UE nu vor putea fi înscrise în registrele de stare civilă din Polonia.

Polonia nu permite căsătoriile între persoane de același sex pe teritoriul său, iar Constituția definește căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Curtea a precizat că prevederile referitoare la „întocmirea și eliberarea de copii certificate referitoare la uniunile încheiate în străinătate care nu constituie o uniune între o femeie și un bărbat” contravin articolului 92, alineatul 1, coroborat cu articolul 18 din Constituția Poloniei.

Deși instanța nu a prezentat pe larg argumentația juridică, decizia sugerează că judecătorii au apreciat că aplicarea hotărârii europene ar limita dreptul Poloniei de a-și stabili propriile politici privind familia și căsătoria.

Hotărârea CJUE, contrazisă la Varșovia

În noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască, în anumite condiții, căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru.

Ulterior, în martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a stabilit că astfel de căsătorii nu afectează „identitatea națională” și nu interferează cu competența statului polonez de a-și reglementa legislația privind familia și căsătoria. Instanța a transpus atunci interpretarea CJUE în dreptul polonez.

Guvernul de la Varșovia a adoptat în mai legislația necesară, care urma să intre în vigoare la finalul lunii august. Măsura a fost însă contestată de partidul conservator Lege și Justiție, PiS, la Curtea Constituțională.

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