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Sanatate· 2 min citire
Alexandru Rogobete:”Este marțea neagră a sistemului de sănătate! Greva este complet justificată”
FOTO: Arhivă
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a mers marți în mijlocul medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, aflați în grevă generală în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră inechitabil între diferitele categorii profesionale din sistemul sanitar. Social-democratul a afirmat că ”este marțea neagră a sistemului de sănătate”.
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