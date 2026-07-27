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Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face somn când stăm pe loc?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 09:04
Actualizat27 iul. 2026, 09:46

De ce ni se face somn imediat ce ne așezăm sau stăm pe loc? Este doar oboseală sau un semnal transmis de organism? La „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele din spatele acestei stări și despre situațiile în care somnolența poate ascunde probleme de sănătate.

Ai observat cum somnolența apare mai repede atunci când stai nemișcat? Fie că ești la birou sau pe canapea, lipsa mișcării influențează direct nivelul de energie. Când corpul este inactiv, circulația încetinește ușor, iar aportul de oxigen către creier scade. În același timp, lipsa stimulilor menține creierul într-o stare de activitate redusă.

Mișcarea, chiar și minimă, are efectul opus. Activează sistemul nervos și crește nivelul de alertă. De aceea, uneori, ridicarea de pe scaun este mai eficientă decât încă o cafea.

Corpul nu este construit pentru imobilitate prelungită. Energia nu apare din stat. Apare din mișcare. 

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