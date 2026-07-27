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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face somn când stăm pe loc?
Publicat27 iul. 2026, 09:04
Actualizat27 iul. 2026, 09:46
De ce ni se face somn imediat ce ne așezăm sau stăm pe loc? Este doar oboseală sau un semnal transmis de organism? La „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele din spatele acestei stări și despre situațiile în care somnolența poate ascunde probleme de sănătate.
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