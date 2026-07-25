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Politica· 1 min citire
Dragoș Pîslaru, dat în judecată de sindicate. Ministrul lui Bolojan este acuzat de abuz în serviciu și deturnare de fonduri
Publicat25 iul. 2026, 16:49
SursăRealitatea PLUS
Sindicaliștii au depus plângere penală împotriva lui Dragoș Pîslaru! Ministrul lui Bolojan este acuzat de abuz în serviciu și deturnare de fonduri, după ce și-a depășit atribuțiile de ministru interimar într-un Guvern demis și a elaborat proiectul pentru reforma salarizării.
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