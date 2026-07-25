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Politica· 1 min citire

Dragoș Pîslaru, dat în judecată de sindicate. Ministrul lui Bolojan este acuzat de abuz în serviciu și deturnare de fonduri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 16:49
SursăRealitatea PLUS

Sindicaliștii au depus plângere penală împotriva lui Dragoș Pîslaru! Ministrul lui Bolojan este acuzat de abuz în serviciu și deturnare de fonduri, după ce și-a depășit atribuțiile de ministru interimar într-un Guvern demis și a elaborat proiectul pentru reforma salarizării.

Sindicaliștii au depus o plângere penală care a fost înaintată Parchetului de la Înalta Curte de Casație și Justiție și care este adresată procurorului general al României.

Dragoș Pîslaru a fost dat în judecată de sindicate

Aceștia îl acuză pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, de abuz în serviciu, dar și de deturnare de fonduri, după ce a lucrat la proiectul privind reforma salarizării din postura de ministru interimar, membru al unui guvern demis care nu are puteri depline.

Proiectul ar urma să fie depus în Parlament de către parlamentari care să își asume acest proiect.

Totuși, el a fost elaborat de către un guvern care a fost demis, și acesta este practic și obiectul acestei plângeri penale, care urmează, evident, să fie analizată de către magistrați.

În momentul de față, sindicaliștii spun că Dragoș Pîslaru a încălcat legea pentru că s-a folosit de toate resursele ministerului pentru a face consultări și pentru a elabora acest proiect, deși nu făcea parte din atribuțiile sale. Acesta este motivul pentru care au depus această plângere.

Deja un alt sindicat, este vorba despre sindicatul Sanitas, a obținut în instanță suspendarea consultării publice pe acest proiect.

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