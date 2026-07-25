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Politica· 2 min citire
Ramona Bruynseels (deputat AUR): „România are militari excepționali, dar statul își tratează defectuos resursa umană din apărare”
Ramona Bruynseels
„Doi piloți români, cu vârste de cel mult 28 de ani, au demonstrat profesionalism, curaj și o pregătire excepțională, interceptând și doborând o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.
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