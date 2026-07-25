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Politica· 2 min citire

Ramona Bruynseels (deputat AUR): „România are militari excepționali, dar statul își tratează defectuos resursa umană din apărare”

Ramona Bruynseels

Ramona Bruynseels

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 12:39

„Doi piloți români, cu vârste de cel mult 28 de ani, au demonstrat profesionalism, curaj și o pregătire excepțională, interceptând și doborând o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

Aceasta este calitatea umană din Armata Română: tineri capabili, bine pregătiți, gata să își asume riscuri uriașe pentru siguranța țării.

În același timp, la Constanța, militari activi și militari în rezervă sunt obligați să își caute dreptatea în instanță pentru recalcularea și plata unor drepturi salariale pe care statul ar fi trebuit să le clarifice și să le acorde printr-o legislație corectă și aplicată unitar.

Aceasta este nedreptatea care doare: România are oameni excepționali în sistemul de apărare, dar statul continuă să își trateze propria resursă umană prin blocaje birocratice, legi neclare și procese îndelungate.

O armată puternică nu se construiește doar cu tehnică militară și armament. Se construiește, înainte de toate, cu oameni respectați, motivați și convinși că statul pe care îl apără își respectă obligațiile față de ei.

Sunt la primul mandat de deputat și mi-am asumat un crez: să fiu vocea militarilor activi, în rezervă și în retragere și să lupt pentru drepturile și demnitatea lor.

Militarii români nu trebuie să își caute dreptatea prin tribunale. Trebuie să o primească de la statul pe care îl apără.

Fără respect pentru militari, nu poate exista o armată puternică. Iar fără o armată puternică, România nu poate fi în siguranță”, a declarat Ramona Bruynseels, deputat AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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