Ramona Bruynseels (deputat AUR): „România are militari excepționali, dar statul își tratează defectuos resursa umană din apărare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 12:39

„Doi piloți români, cu vârste de cel mult 28 de ani, au demonstrat profesionalism, curaj și o pregătire excepțională, interceptând și doborând o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

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