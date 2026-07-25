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Politica· 2 min citire

Oana Țoiu, după a doua dronă doborâtă în România: „Nu sunt un accident, sunt un tipar”

Oana Țoiu

Oana Țoiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 11:53

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României în decurs de două zile. Aceasta susține că incidentele nu mai pot fi privite ca simple accidente, ci indică un tipar care necesită un răspuns constant din partea autorităților.

A doua dronă doborâtă în două zile

Oana Țoiu a precizat că drona a fost interceptată și distrusă sâmbătă dimineață în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național”, a transmis ministrul Afacerilor Externe.

Aceasta a amintit și incidentul de vineri, când o dronă de tip Shahed a fost doborâtă în apropierea localității Padina, din județul Buzău. Potrivit Oanei Țoiu, este același tip de aparat folosit de Rusia în atacurile repetate asupra Ucrainei.

Oana Țoiu: „Nu sunt un accident, sunt un tipar”

Ministrul de Externe consideră că cele două incursiuni produse într-un interval de 48 de ore arată că România trebuie să își mențină capacitatea de reacție și să continue schimbul de informații cu aliații.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri, transparență deplină cu aliații noștri”, a afirmat Oana Țoiu.

Concluziile anchetelor vor fi transmise aliaților

Oana Țoiu le-a mulțumit piloților și militarilor români pentru intervenție și a transmis că spațiul aerian al țării este apărat. Concluziile anchetelor privind cele două drone vor fi comunicate aliaților NATO și partenerilor din Uniunea Europeană.

„Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor anchete cu aliații noștri și partenerii UE”, a conchis ministrul Afacerilor Externe.

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