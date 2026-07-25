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Politica· 2 min citire
Oana Țoiu, după a doua dronă doborâtă în România: „Nu sunt un accident, sunt un tipar”
Oana Țoiu
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României în decurs de două zile. Aceasta susține că incidentele nu mai pot fi privite ca simple accidente, ci indică un tipar care necesită un răspuns constant din partea autorităților.
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