Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Dronele ca hârtie de turnesol”

Publicat 25 iul. 2026, 10:40 Actualizat 25 iul. 2026, 10:42

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, avertizează că incidentele cu drone vor continua și scoate la iveală slăbiciunile sistemului de apărare al României. Acesta susține că problema nu este doar militară, ci și politică, în condițiile în care statul cheltuie miliarde de euro, dar nu reușește să acopere vulnerabilitățile evidente de la graniță.

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