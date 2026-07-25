Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Dronele ca hârtie de turnesol”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, avertizează că incidentele cu drone vor continua și scoate la iveală slăbiciunile sistemului de apărare al României. Acesta susține că problema nu este doar militară, ci și politică, în condițiile în care statul cheltuie miliarde de euro, dar nu reușește să acopere vulnerabilitățile evidente de la graniță.
„1.Războiul din Ucraina este pe escaladare, și nu are în acest moment soluție diplomatică.
2. Dronele nu vor înceta să vină în România și „accidentele” se vor intensifica. De fiecare dată ni se spune că armata română nu „are ce-i trebuie” și că nu poate face față adecvat unei asemenea situații. Problema este politică: de ce nu are și de ce miliarde de euro împrumutate se duc acolo unde nevoile armatei nu sunt stringente și nu acolo unde, de fiecare dată când apar asemenea incidente, se văd periculos găurile din sistem?
3. Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă: NATO nu poate intra într-un război de fiecare dată când se petrec aceste incidente. Noi putem invoca, politic, Articolul 5, dar NATO ne arată, militar, Articolul3, care zice așa: „Pentru a realiza mai eficient obiectivele prezentului Tratat, părțile, acționând individual și împreună, prin eforturi proprii continue și eficiente și prin ajutor reciproc, își vor menține și dezvolta capacitatea individuală și colectivă de a rezista unui atac armat.” De trei ani de zile, cel puțin, războiul din Ucraina este marcat decisiv de apariția dronelor. Ce a făcut decidentul politico-strategic din România până acum?
4. Criza de încredere din sistem nu contribuie în niciun fel la liniștirea publicului. Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci și cu încredere. Încredere în instituții, încredere în armată, încredere în lideri.
5. Perpetuarea crizei politice curente și mediocritatea ardentă a actualilor conducători nu fac decât să slăbească statul român în fața unei confruntări militare care, indirect, ne va afecta și care nu se va ostoi curând la granițele României. În plus, situația post-conflict se desenează în culori sumbre pentru România.
Nu poți acoperi asta mediatic nici măcar cu piloți tineri, excelent pregătiți și capabili să doboare dronele rusești care ajung în spațiul nostru aerian!”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
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