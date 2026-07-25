Cine este Andra Apostol? Influencerița a fost condamnată în Franța pentru furt

Publicat 25 iul. 2026, 07:15 Actualizat 25 iul. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

O influenceriță româncă a fost condamnată în Franța. Totul după ce femeia de 30 de ani a furat o brățară de lux, în valoare de 36.500 de euro. Cunoscută în mediul online și fostă concurentă a unei emisiuni de stil, Andra Apostol a ajuns din nou în atenția publicului, iar cazul său a stârnit numeroase reacții.

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