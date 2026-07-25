Realitatea.NET
Monden· 1 min citire

Cine este Andra Apostol? Influencerița a fost condamnată în Franța pentru furt

Andra Apostol

Andra Apostol

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 07:15
Actualizat25 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

O influenceriță româncă a fost condamnată în Franța. Totul după ce femeia de 30 de ani a furat o brățară de lux, în valoare de 36.500 de euro. Cunoscută în mediul online și fostă concurentă a unei emisiuni de stil, Andra Apostol a ajuns din nou în atenția publicului, iar cazul său a stârnit numeroase reacții.

Brățara de lux furată de româncă valorează 36.500 de euro

Andra Apostol este una dintre influencerițele care și-au construit notorietatea în mediul online prin pasiunea pentru modă, beauty și un stil de viață extravagant.

În ultimele zile, numele ei a explodat în spațiul public după ce a fost implicată într-un scandal de proporții. Andra Apostol este acuzată că ar fi sustras o brățară în valoare de aproximativ 36.500 de euro, acuzații pe care le respinge categoric.

Până la izbucnirea scandalului, Andra Apostol era cunoscută în special pentru conținutul său din zona fashion și lifestyle, unde împărtășea cu urmăritorii imagini din călătorii, ținute de lux și momente din viața de zi cu zi.

Conform anchetei, Andra Apostol și iubitul ei au fost găsiți două zile mai târziu, iar influencerița purta la mână chiar bijuteria căutată de polițiști.

După izbucnirea scandalului, conturile de social media ale Andrei Apostol au fost dezactivate, iar influencerița nu a mai făcut declarații publice despre acest caz.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

andra apostolbratara furatainfluencerita prinsa la furat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Sanatate

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți

Mai multe știri din Monden

Mai Multe