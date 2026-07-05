Advertising
Advertising
Monden· 1 min citire
Mihai Trăistariu și-a creat o familie cu inteligență artificială: „Povestea familiei mele funcționează perfect!”
Mihai Trăistariu și familia AI
Publicat5 iul. 2026, 12:27
SursăRealitatea PLUS
Mihai Trăistariu a reușit din nou să atragă atenția în mediul online. Artistul care a participat la Eurovision și-a creat o familie cu ajutorul inteligenței artificiale. Imaginile postate de acesta pe rețelele sociale o arată pe soția sa virtuală, Yzaria, copii cu antene și un animal de companie desprins din filmele Science Fiction.
Citește și
- 11:49Prințesa italiană care ar putea deveni Prima Doamnă a Franței
- 11:25Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea!”
- 12:37Cutremur Venezuela. Toți cei patru membri ai unei trupe rock, găsiți morți sub dărâmăturile clădirii în care repetau
- 10:28„Împreună până la sfârșit”. Fostă regină a frumuseții din Florida și iubitul ei, găsiți morți după cutremurele din Venezuela
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News