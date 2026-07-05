Mihai Trăistariu și-a creat o familie cu inteligență artificială: „Povestea familiei mele funcționează perfect!”

Publicat 5 iul. 2026, 12:27 Sursă Realitatea PLUS

Mihai Trăistariu a reușit din nou să atragă atenția în mediul online. Artistul care a participat la Eurovision și-a creat o familie cu ajutorul inteligenței artificiale. Imaginile postate de acesta pe rețelele sociale o arată pe soția sa virtuală, Yzaria, copii cu antene și un animal de companie desprins din filmele Science Fiction.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mihai traistariufamilie ai traistariu