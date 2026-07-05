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Mihai Trăistariu și-a creat o familie cu inteligență artificială: „Povestea familiei mele funcționează perfect!”

Mihai Trăistariu și familia AI

Mihai Trăistariu și familia AI

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 12:27
SursăRealitatea PLUS

Mihai Trăistariu a reușit din nou să atragă atenția în mediul online. Artistul care a participat la Eurovision și-a creat o familie cu ajutorul inteligenței artificiale. Imaginile postate de acesta pe rețelele sociale o arată pe soția sa virtuală, Yzaria, copii cu antene și un animal de companie desprins din filmele Science Fiction.

Yzaria, „soția A.I” a lui Trăistariu, imagini uluitoare

Yzaria este „soția” digitală a lui Mihai Trăistariu, alături de care acesta apare în numeroase imagini publicate pe rețelele sociale. Totul a început ca o modalitate de promovare pentru noua sa piesă, intitulată chiar „Yzaria”, însă proiectul a evoluat rapid într-un adevărat serial online.

Într-una din cele mai recente postări, Mihai Trăistariu își prezintă familia într-un mod amuzant și spune că merge la sală alături de soție, copii și animalul lor de companie. Acesta povestește cum fiul său virtual a crescut spectaculos într-o singură zi. Mihai Trăistariu a însoțit postarea alături de mesajul: „Azeryon a crescut azi cât alții în 3 ani. Ce copil sănătos avem. Interesant e că cele 4 antene cresc și ele. Nu-mi dau seama la ce-i folosesc. Dar cu siguranță vor fi utile cândva.”

Mihai Trăistariu a recunoscut că proiectul său are un scop de promovare, atât pentru noua sa melodie cât și pentru menținerea vizibilității în mediul online.

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