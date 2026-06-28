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Copil de 8 ani, dispărut în râul Someș. Pompierii intervin de urgență în localitatea Odoreu

Copil căutat Șomes

Copil căutat Șomes

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 iun. 2026, 13:53

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin în aceste momente în localitatea Odoreu, după o sesizare privind o posibilă persoană înecată în râul Someș.

Din primele informații, este vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8 ani. La locul evenimentului au fost mobilizate un autovehicul de primă intervenție și comandă cu barcă, dar și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

În total, la intervenție participă 7 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Echipajele desfășoară misiuni de căutare și evaluare a situației în zona râului Someș. Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmează să transmită noi informații în funcție de evoluția operațiunii, potrivit presei locale.

„Posibilă persoană înecată în râul Someș, localitatea Odoreu. Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin în aceste momente în localitatea Odoreu, ca urmare a unei sesizări privind o posibilă persoană înecată în râul Someș. Din primele informații, este vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8 ani.

La locul evenimentului au fost mobilizate un autovehicul de primă intervenție și comandă cu barcă și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, cu un efectiv total de 7 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Echipajele desfășoară misiuni de căutare și evaluare a situației, intervenția fiind în dinamică", au transmis pompierii.

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