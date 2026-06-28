Copil de 8 ani, dispărut în râul Someș. Pompierii intervin de urgență în localitatea Odoreu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 iun. 2026, 13:53

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin în aceste momente în localitatea Odoreu, după o sesizare privind o posibilă persoană înecată în râul Someș.

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