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Locale· 1 min citire
Copil de 8 ani, dispărut în râul Someș. Pompierii intervin de urgență în localitatea Odoreu
Copil căutat Șomes
Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin în aceste momente în localitatea Odoreu, după o sesizare privind o posibilă persoană înecată în râul Someș.
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