Incendiu puternic în județul Dâmbovița. O anexă gospodărească de 150 de metri pătrați a luat foc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 15:37

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază, în zona Oborului din orașul Găești, județul Dâmbovița. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească și există riscul ca incendiul să se extindă la construcțiile din vecinătate.

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