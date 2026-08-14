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Incendiu puternic în județul Dâmbovița. O anexă gospodărească de 150 de metri pătrați a luat foc

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 15:37

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază, în zona Oborului din orașul Găești, județul Dâmbovița. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească și există riscul ca incendiul să se extindă la construcțiile din vecinătate.

Pompierii intervin cu cinci autospeciale pentru a limita extinderea flăcărilor

Potrivit ISU Dâmbovița, pompierii au fost solicitați în jurul orei 15:04 pentru stingerea incendiului. La fața locului intervin cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Degajările de fum sunt foarte mari, iar coloana de fum negru este vizibilă din mai multe zone ale orașului.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru limitarea extinderii acestuia la vecinătăți.

Până la această oră nu au fost comunicate informații privind eventuale victime sau cauza izbucnirii incendiului.

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