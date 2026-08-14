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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în județul Dâmbovița. O anexă gospodărească de 150 de metri pătrați a luat foc
FOTO: Arhivă
Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază, în zona Oborului din orașul Găești, județul Dâmbovița. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească și există riscul ca incendiul să se extindă la construcțiile din vecinătate.
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