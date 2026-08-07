A aflat că are prediabet la doar 37 de ani și a slăbit 10 kilograme. Schimbările făcute de Mihail Pautov fără diete drastice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 16:52

Un set de analize de rutină i-a schimbat complet perspectiva asupra propriei sănătăți. Deși mergea constant la sală, dormea suficient și era convins că are un stil de viață echilibrat, doctorul Mihail Pautov a descoperit că suferă de prediabet și dislipidemie. Din acel moment, medicul a decis să își schimbe obiceiurile și a reușit să slăbească 10 kilograme fără să urmeze diete restrictive sau regimuri extreme.

Distribuie articolul