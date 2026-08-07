Sărbătoare 7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, prima româncă trecută în rândul sfinților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:08

În fiecare an, la data de 7 august, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, prima româncă înscrisă în calendarul sfinților. Viața sa, marcată de rugăciune, nevoință și dăruire totală lui Dumnezeu, rămâne un model de sfințenie pentru credincioși.

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