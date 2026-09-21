Telefoanele vechi pot valora mai mult decât crezi. De ce au crescut prețurile dispozitivelor uzate

Telefonul pe care l-ai înlocuit cu un model mai nou și pe care l-ai uitat într-un sertar ar putea avea astăzi o valoare mai mare decât te-ai aștepta. Creșterea prețurilor componentelor electronice și cererea tot mai mare pentru cipuri de memorie schimbă piața telefoanelor second-hand. Astfel, inclusiv dispozitivele deteriorate pot deveni interesante pentru comercianții care le valorifică pentru piese.
De ce sunt căutate telefoanele mobile vechi
În ultimii ani, industria tehnologică a trecut prin schimbări importante, iar cererea pentru componente electronice a crescut. Un rol important îl au cipurile de memorie, utilizate nu doar în telefoane și calculatoare, ci și în infrastructura necesară dezvoltării și funcționării sistemelor de inteligență artificială.
Pe fondul cererii ridicate și al presiunilor asupra pieței componentelor, anumite piese electronice au devenit mai scumpe. În aceste condiții, dispozitivele vechi pot reprezenta o sursă de componente care pot fi recuperate și reutilizate.
Potrivit informațiilor citate de TechRadar, această evoluție contribuie la creșterea interesului pentru telefoanele uzate, chiar și atunci când acestea nu mai pot fi utilizate în mod normal.
Telefoanele deteriorate pot fi vândute pentru componente
Valoarea unui telefon vechi nu mai este determinată exclusiv de aspectul său sau de posibilitatea de a-l folosi în continuare. Pentru anumite platforme și comercianți, importante sunt componentele care pot fi recuperate din interior.
Un telefon cu ecran spart, carcasă deteriorată sau baterie degradată nu este neapărat lipsit de valoare. În funcție de model și de starea componentelor, acesta poate fi cumpărat pentru dezmembrare și valorificarea pieselor.
Date publicate de B-Stock, platformă specializată în comercializarea dispozitivelor second-hand și a stocurilor electronice, indică o creștere a prețurilor pentru anumite telefoane Samsung și Apple în trimestrul al doilea al anului, comparativ cu trimestrele precedente.
Ce componente pot fi recuperate dintr-un telefon
Un smartphone este alcătuit din numeroase piese care pot avea o valoare separată atunci când dispozitivul este dezmembrat.
Printre componentele care pot fi valorificate se numără:
ecranul;
modulul foto;
bateria;
portul de încărcare;
difuzorul;
carcasa;
diverse cabluri și module;
placa de circuit;
cipurile și alte componente electronice.
Valoarea fiecărei piese diferă în funcție de modelul telefonului, cererea de pe piață și starea acesteia. În cazul anumitor dispozitive, componentele originale pot fi mai interesante pentru reparații decât variantele compatibile produse ulterior.
De ce contează chiar și telefoanele care nu mai funcționează
Un dispozitiv care nu mai pornește nu înseamnă automat că toate componentele sale sunt inutilizabile. Unele piese pot rămâne funcționale și pot fi folosite pentru repararea altor telefoane.
Acesta este unul dintre motivele pentru care piața telefoanelor second-hand nu se limitează la dispozitivele aflate într-o stare bună. Există și o piață pentru telefoanele vândute „pentru piese”, unde cumpărătorul este interesat mai degrabă de componente decât de aparatul în sine.
Totuși, prețul obținut pentru un telefon vechi nu este garantat și poate varia considerabil. Modelul, vechimea, disponibilitatea pieselor, starea bateriei și a ecranului, precum și cererea pentru componentele respective influențează valoarea finală.
Telefonul uitat în sertar ar putea avea o a doua viață
În loc să fie aruncat, un telefon vechi poate fi evaluat înainte de a ajunge la gunoi. Chiar și un dispozitiv care nu mai este potrivit pentru utilizarea de zi cu zi poate avea componente recuperabile.
Creșterea cererii pentru anumite componente electronice arată că valoarea unui smartphone nu se termină neapărat atunci când apare un model nou pe piață. În anumite situații, telefonul vechi poate deveni o sursă de piese și poate aduce un câștig celui care îl vinde.