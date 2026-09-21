Telefoanele vechi pot valora mai mult decât crezi. De ce au crescut prețurile dispozitivelor uzate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 09:58

Telefonul pe care l-ai înlocuit cu un model mai nou și pe care l-ai uitat într-un sertar ar putea avea astăzi o valoare mai mare decât te-ai aștepta. Creșterea prețurilor componentelor electronice și cererea tot mai mare pentru cipuri de memorie schimbă piața telefoanelor second-hand. Astfel, inclusiv dispozitivele deteriorate pot deveni interesante pentru comercianții care le valorifică pentru piese.

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