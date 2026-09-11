Ce i-ar putea convinge pe tineri să lase telefonul din mână. Cercetătorii cred că au găsit o metodă

Publicat 11 sept. 2026, 18:06 Actualizat 11 sept. 2026, 18:07 Sursă CNN

Un mesaj simplu despre posibilele efecte asupra sănătății mintale ar putea avea mai multă influență asupra adolescenților și tinerilor decât îndemnurile obișnuite de a lua o pauză de la rețelele sociale.

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